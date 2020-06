Tricolore, istruzione per l'uso. Le dritte degli alpini spezzini

La Spezia - Lo scorso 19 giugno è ricorso l'anniversario della nascita della Bandiera nazionale così come oggi è rappresentata. "Nel 1946 - rammentano dalla sezione spezzina dell'Ana, Associazione nazionale alpini - ha sostituito il Tricolore che conteneva lo stemma Reale. Il codice penale italiano prevede il reato di vilipendio o danneggiamento alla Bandiera. La Bandiera deve essere esposta in ottimo stato di conservazione. Nel Tricolore non è ammesso di riportare scritte, disegni o immagini". Inoltre Ana La Spezia fornisce anche un vademecum che spiega come si espone e raffigura correttamente la bandiera italiana (nell'immagine). Dritte utili per i tanti che, in questo periodo, hanno deciso di esporre il Tricolore come risposta alla pandemia.