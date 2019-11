Trentuno colonnine per ricaricare i veicoli elettrici nel giro di due anni

La Spezia - C'è l'ok della giunta comunale alla proposta dell’assessore alla mobilità Kristopher Casati, per l’installazione nel giro di 24 mesi di 31 colonnine che saranno collocate su tutto il territorio comunale, atte alla ricarica di veicoli elettrici. "Abbiamo sempre detto che una delle direzioni più importanti di questa amministrazione coinvolgeva l’ambiente e la trasformazione della Spezia in una città più green, più europea – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Questa intesa è un passo importante verso quella direzione, e quella di incoraggiare sempre più un’economia virtuosa e l’abbassamento dell’inquinamento cittadino.



"Abbiamo siglato l'intesa con Enel, Iren e Be-Charge per una rete al servizio dei veicoli a batteria: 31 distributori per una città “green". Questo uno dei punti focali del progetto di conversione della città della spezia in smart city, iniziato un anno e mezzo fa, ci sono l'ambiente e la mobilità" - ha aggiunto l'assessore alla Mobilità Kristopher Casati.

Se da una parte infatti la nostra città ha ridotto la produzione di rifiuti e potenziato la raccolta differenziata dall’altra si è proiettata verso un futuro davvero smart con la ristrutturazione della mobilità spezzina regolamentando l’accesso al centro storico, riducendo così le emissioni tramite le limitazioni al traffico, potenziando il trasporto pubblico locale, i parcheggi di interscambio e investendo nella mobilità elettrica incentivando l’uso di mezzi a basso impatto ambientale.

E’ dunque ufficiale - spiega l’assessore Casati - che anche la nostra città è al passo con molte città in Italia ed in Europa, si prepara ad accogliere i mezzi elettrici, al fine di favorire una mobilità sempre più eco-sostenibile. Si tratta di un primo passo, di un incoraggiamento all’acquisto di questi veicoli, che permettono di ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, tutelando la qualità dell’aria e la salute dei cittadini".



"Abbiamo reso concreta la possibilità di guidare la città della Spezia nella direzione di una forte sostenibilità ambientale - ha continuato l’assessore alla mobilità Kristopher Casati - mettere nelle condizioni i cittadini di avere numerosi punti di ricarica distribuiti in città diventa sicuramente un importante incentivo all’acquisto di veicoli elettrici a due o a quattro ruote per risparmiare, ridurre l’inquinamento e abbattere il rumore. Crediamo che la mobilità elettrica si traduca in una risposta positiva anche in termini turistici, tenuto conto che una città attrezzata dalle colonnine che andremo a realizzare è certamente preferita da quanti utilizzano questo tipo di mobilità".



In sinergia con gli uffici della mobilità e con i tecnici delle tre ditte esecutrici sono stati individuati i 31 siti idonei all’installazione delle colonnine di ricarica anche in relazione alle possibilità tecniche determinate dai punti di fornitura di energia elettrica. Installando le 16 colonnine elettriche in una prima fase che si concluderà entro 12 mesi e le altre 15 in un secondo tempo ma non oltre i 24 mesi - conclude Casati - diamo inizio ad una nuova era per la nostra città: quella della mobilità elettrica. E’ una rivoluzione necessaria per ridurre l’inquinamento urbano e azzerare le emissioni nocive per tutelare la salute dei cittadini. La città non deve perdere la sfida di migliorare la qualità del vivere.”