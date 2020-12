Trenta stalli e l'ombra dei pini, ok al definitivo del nuovo parcheggio di Gaggiola

La Spezia - Approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un’area di parcheggio in fregio alla

Via XXI° Reggimento Fanteria. Un elaborato da 250mila euro, 204mila dei quali di lavori (questo quindi il valore della futura base d'asta). L'intervento prevede la demolizione di parte del rilevato ferroviario in disuso e del tunnel di transito, rispettivamente separazione e unico collegamento tra il quartiere di Gaggiola bassa e il centro urbano. Il parcheggio troverà spazio tra il complesso scolastico Due Giugno, la pista ciclabile e Via XXI Reggimento Fanteria, e conterà una trentina di stalli per le auto e dieci per un motocicli. Volontà di Palazzo civico, come si legge nella delibera con cui la giunta Peracchini ha dato l'ok al progetto definitivo, è facilitare l'accessibilità al quartiere di Gaggiola. L'iter aveva preso il via lo scorso febbraio. Il progetto, si legge nella relazione dei Lavori pubblici, “prevede le opere necessarie per un corretto inserimento nel contesto paesistico e per il risanamento strutturale. L’intervento non presenta altri aspetti che possono incidere sulla qualità ambientale del territorio”. Per l’esecuzione dei lavori, si ritiene necessario un tempo utile di circa 180 giorni. Il parcheggio sarà dotato di un'illuminazione nuova di zecca e di un'area di verde attrezzato. Sia in questa che nel posteggio troveranno dimora essenze arboree, principalmente pini domestici.