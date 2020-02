Trenta nuovi parcheggi a Gaggiola, intervento da 250mila euro

La Spezia - In via XXI Reggimento Fanteria, nel quartiere di Gaggiola, sorgerà un nuovo parcheggio in grado di ospitare una trentina di posti auto e una decina di stalli per le moto. Il progetto è stato approvato stamani dalla giunta comunale spezzina e nasce quale lotto funzionale degli interventi complessivi di sistemazione dell’area, di proprietà comunale, prima asservita per la linea ferroviaria di collegamento con l’Arsenale Militare.



Il quartiere di Gaggiola e Via XXI Reggimento Fanteria sono attualmente separati da un rilevato ferroviario, e collegati da un piccolo tunnel, a volte di difficile percorrenza per i pedoni. Ecco perché l’amministrazione Peracchini ha deciso di realizzare un parcheggio in quell’area. Verrà quindi demolita la parte di rilevato che comprende il piccolo tunnel per consentire l’accessibilità al quartiere e la sistemazione a parcheggio e a verde attrezzato dell’area compresa tra il complesso scolastico del 2 Giugno, la pista ciclabile e via XXI Reggimento Fanteria, che verrà dotata di nuovi e dedicati punti luce. Costo dell’opera, 250 mila euro. "Nuovo parcheggio con area verde e illuminazione dedicata nel quartiere di Gaggiola: questo in breve il progetto approvato - dichiara Peracchini -, una zona ad alta densità abitativa e dove ci sono plessi scolastici importanti aveva la possibilità di un'area da dedicare a questo tipo di esigenza da tempo richiesta dai cittadini che finalmente hanno trovato una risposta". "I residenti della zona di via XXI Reggimento Fanteria aspettano da decenni risposte sia per l’accessibilità, anche dei mezzi di soccorso, sia per il parcheggio. Questo progetto, finanziato con 250 mila euro risolve entrambe le problematiche, in congiunzione con la realizzazione della nuova pista ciclabile" - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi.