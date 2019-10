Trenta nuove bici per il bike sharing. La ciclabile anche in Corso Cavour

La Spezia - Che fine ha fatto il bike sharing e come si farà per rendere meno pericolose le ciclabili in città. Su questi temi si è sviluppata la seconda parte della commissione consiliare che si è svolta ieri a Palazzo civico. Ad aprire è stata la consigliera Patrizia Saccone che si è definita preoccupata per le condizioni dei velocipedi messi a disposizione dei cittadini, delle ciclabili spesso promiscue per le corsie che si innestano con i marciapiedi e che versano in cattive condizioni di "salute" anche a causa delle radici degli alberi che spuntano qua e là.

A prendere subito parola è l'assessore Kristopher Casati che ha illustrato i progetti sui quali il Comune vorrebbe investire e su quelli che verranno attuati nel corso del mandato.

"A maggio -ha spiegato Casati - abbiamo approvato il progetto Biciplan. Proseguiamo nell'ottica della mobilità sempre più sostenibile e nei prossimi giorni avvieremo la Ztl in Viale Mazzini. Il progetto sulla mobilità è da 42 milioni di euro e sicuramente andremo avanti con la mobilità sostenibile che punta anche ad un maggiore utilizzo dei parcheggi di interscambio. Ad oggi però il dato di fatto è che solo il 3 per cento degli spostamenti viene fatto tramite l'uso delle biciclette e per questo abbiamo approvato, appunto a maggio, Biciplan con il quale vogliamo incrementare l'utilizzo delle bici. Il progetto i questione rientra in uno più grande che si chiama "Bici Italia" che coinvolge ventimila chilometri di strade. Per quanto riguarda la nostra zona abbiamo otto chilometri di ciclabile con Biciplan e la ciclopolitana. Vogliamo dunque triplicare le ciclabili nel territorio comunale per arrivare almeno a venticinque chilometri. Nel Biciplan sono compresi: cicloparcheggi, sistemi di prevenzione di furto, piano di segnalamento, promozione dei parcheggi condominiali e inteventi di potenziamento per la mobilità da casa al lavoro per finire con il bike sharing. Alcuni interventi sono a breve termine altri a lungo termine".



"Per quanto riguarda - ha aggiunto Casati - il bike sharing anche secondo noi in questo momento è vetusto e dal 2008 non sono stati fatti lavori se non di manutenzione ordinaria. Ci siamo attivati per la sostituzione delle bici e siamo arrivati alla conclusione che riusciremo a sostituirle tutte. Introdurremo anche delle bici elettriche che però ha un affidamento particolare attraverso spazi pubblicitari riusciremo ad otteberle. Ci sarà un rebrendering di tutte le postazioni, ad oggi diciannove, e ne introdurremo altre. Il tutto sarà diviso in tre lotti e stiamo arrivando al primo. Quindi a breve arriveranno trenta biciclette".

"Abbiamo aderito anche al bando Primus - ha proseguito Casati -. E' da 150mila euro e stiamo attendendo la graduatoria finale. Servirà ad implementare la ciclopolitana: nel centro storico verrà affissa una nuova cartellonistica con migliori indicazioni, si migloreranno i collegamenti tra le varie piste. L'idea si avvicina molto alla mappature della metropolitana. Con il bando Primus metteremo dei passaggi che ad oggi non ci sono saranno a disposizione piste staccate che possono collegarsi al Miglio blu, arriveremo dunque ad una pista integrata. Con l'assessore ai Lavori pubblici siamo partiti con i lavori in Via Aldo Ferrari dove passava la ferrovia. Tutto questo collegamento arriveremo dunque a ventinque chilometri. Questi interventi fanno parte del bando e se non dovessero essere finanziati dovremmo riuscire a farlo con risorse del Comune".



Dai commissari è stato ribadito che la situazione delle ciclabili rimane comunque pericolosa se non drammatica e inadeguata. Inoltre, è stato chiesto come ci si deve comportare con il transito delle bici in Piazza Verdi. Nel corso della seduta, sono stati chiesti anche gli sviluppi sui collegamenti a Lerici e Porto Venere e se è possibile collegare le parti che non lo sono ancora e se ci sarà un 'salto' verso il mare. Dopo un breve passaggio nel ricordare la pericolosità delle strade e degli incroci.

"Oggi - ha risposto Casati - le ciclabili sono tutte in carreggiata in altre zone d'Italia perché i costi sono minori. Con i bandi di cui vi ho parlato non finanziamo le piste esistenti. Abbiamo preferito investire sui mezzi. Ci saranno sicuramente degli interventi da fare dei quali si occuperà l'assessorato ai Lavori pubblici. Riguardo al Miglio blu stiamo andando avanti". Ruguardo alle bici in Piazza Verdi si potrà passare dal marciapiedi interno. Per quanto riguarda il centro storico invece, la zona di Via Prione, la ciclabile sarà in Corso Cavour".

"L'idea di collegare da Lerici e Porto Venere - ha aggiunto l'assessore Piaggi - è affascinante. Con il Miglio blu abbiamo un grosso spunto in avanti, del quale abbiamo già il primo lotto. Sono in progetto anche delle ciclabili con il bando periferie. Per Porto Venere con la Napoleonica è davvero complesso ma la strada è molto stretta. Dove si mette una pista ciclabile si va inevitabilmente e rimuovere una parte di parcheggi. Abbiamo in via di chiusura Viale Ferrari con la pista di Rebocco e a ottobre si chiuderà".

Agli interventi si è aggiunto quello del consigliere Costantini che ha chiesto se fosse possibile utilizzare la Spallanzani unendo i marciapiedi e restringendo le corsie e renderla in parte pedonale. Ma la proposta, come ha sottolineato Casati, non sarebbe fattibile sia per una questione di sicurezza, costì e mobilità.