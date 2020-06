La Spezia - Domenica di sole e massime intorno ai 30° nella nostra provincia per un ultimo fine settimana di giugno che sarà caratterizzato da venti deboli, localmente moderati e mare poco mosso. Qualche nuvola dovrebbe invece presentarsi nella giornata di domani con schiarite previste per il pomeriggio e mare in aumento nella seconda parte della giornata così come il vento.