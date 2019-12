Trenta banchetti per il mercatino del Natale alla Chiappa

La Spezia - Grande successo per il Natale alla Chiappa edizione 2019 organizzato sabato 14 dicembre dai Ragazzi della Chiappa e dall’Ass. Pro Spezia, con la collaborazione della Parrocchia San Bernardo Abate, dalla Scuola Elementare A. Manzoni e dal Gruppo Sportivo Tamburlin che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Riuscitissimi i mercatini di Natale dove 30 banchetti hanno “invaso” Via Monfalcone offendo varie specialità.

Bravissimi i bambini della scuola Elementare A. Manzoni che si sono esibiti in piazzetta Alessandrini con 6 brani natalizi alla presenza della Dott.ssa Torre e della maestra Donatella Gattai. Momento toccante, l’inaugurazione del presepe, sempre in piazzetta Alessandrini, realizzato dai Ragazzi della Chiappa con la preziosa collaborazione della Falegnameria Tattoli.

Infine tantissimi bambini hanno potuto consegnare la letterina a Babbo Natale presso il Villaggio di Babbo Natale realizzato per l’occasione al Campetto Luigi Brunetti situato in Via Monfalcone 420. Tale successo di partecipazione denota ancora una volta come si stia riscoprendo quel senso di comunità che nel tempo si era perso.



Firmato

I Ragazzi della Chiappa



Marco Tarabugi

Sara Peraino

Paolo Gioviali

Giammarco Biso

Fabrizio Ghezzi

Daniele Picelli

Luca Rezzaghi

Federica Moscatelli

Cecilia Sorbi

Alessandra Barrucchi