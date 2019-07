Trenta bambini dell'associazione "Amici della Zizzi" a bordo della motonave Lem

La Spezia - L’associazione “Amici della Zizzi” nasce nel 1987 per aiutare e accogliere bambini e ragazzi che provengono da situazioni difficili. Sono oltre 750 i bambini assistiti in questi 30 anni di attività in affido o coinvolti nelle attività nel centro diurno seguiti da educatori e volontari. Per i bimbi vengono organizzate molteplici attività fra cui escursioni in battello nel nostro golfo in collaborazione con la Capitaneria di Porto della Spezia ed il Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre Golfo dei Poeti.

A bordo della Motonave LEM – equipaggio composto da Alessandro Sbrana, Andrea Bertogna e Giacomo Bello - sono stati imbarcati una trentina di bimbi seguiti dall’associazione. Con loro operatori, volontari e membri della locale Capitaneria di Porto. Dopo aver fatto il giro del golfo e delle isole, ai bambini è stata offerta una merenda a base di prodotti locali.

Al rientro in diga il gruppo era atteso da un mezzo dei rimorchiatori del porto che, con l’utilizzo dei cannoncini di bordo, hanno organizzato uno splendido spettacolo fatto di spruzzi di acqua altissimi che hanno raccolto l’attenzione meravigliata di tutti.

Navigazione Golfo dei Poeti e Confartigianato della Spezia hanno poi omaggiato tutti i partecipanti con dei simpatii gadget.