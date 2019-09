Tremila chili in un giorno, a Cadimare cinquanta volontari immolano la loro domenica

La Spezia - Con l’adesione del Comune della Spezia, di Acam Ambiente e dell’Autorità di Sistema Portuale più di 3000 Kg di rifiuti recuperati dalle zone a terra e nello specchio di mare antistante il borgo di Cadimare, nel Comune della Spezia.

Più di cinquanta volontari impegnati nella pulizia a terra e a mare. È questo il risultato dell’iniziativa “Puliamo il mondo” svoltasi questa mattina a Cadimare, borgo marinaro del Comune della Spezia. Sono stati trovati: tre ancore, un ventina di copertoni di auto, suppellettili e altri materiali in legno, un impianto stereo, tubi in plastica, sono stati riempiti più di 100 sacchi di rifiuto indifferenziato È stata altresì recuperata una barca affondata da tempo.



Il tutto con l’apporto, oltre che di Legambiente e Pro Loco Cadimare, anche dei volontari della Società Mutuo Soccorso di Cadimare, dell’Associazione Borgata Nautica di Cadimare, del gruppo Sub della Pro Loco Cadimare, associazione HSA, dei volontari della Protezione Civile Life in the Sea, degli allievi dell’Onfa della base aeronautica di Cadimare accompagnati dai loro superiori militari, della sezione Consubim della Marina Militare con i loro superiori. "Si ringraziano anche Acam Ambiente e il Comune della Spezia, presente con l’assessore all’ambiente Kristopher Casati, per la collaborazione data. Ci auguriamo che questa iniziativa comporti, sia da parte e dell’amministrazione comunale che dei cittadini, una cura e pulizia costante del borgo per tutto l’anno" - dicono gli organizzatori.