Trekking lungo le vecchie mura con Spezia Outdoor

Sabato da Porta Rocca fino a Porta Castellazzo per riscoprire la cintura di sicurezza che difendeva la piazzaforte marittima nell'Ottocento.

La Spezia - In attesa che si realizzi il Parco delle Mura, SpeziaOutdoor, il calendario di eventi all’aperto alla riscoperta di natura e storia del territorio spezzino, propone per il secondo anno consecutivo il trekking urbano lungo le mura ottocentesche, quelle costruite a difesa dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia. Percorrerle significa attraversare tutta la cinta collinare che ripara la città vecchia, un grande percorso tra storia, natura e splendidi panorami.

L’evento si realizzerà sabato 1° giugno, con partenza alle ore 15. Viene organizzato insieme a Dalla parte dei Forti, l’associazione sorta per valorizzare l’immenso patrimonio delle fortificazioni del Golfo. Parteciperà infatti Stefano Danese, vicepresidente dell’associazione e massimo esperto spezzino di cose militari, che attraverso una mini-conferenza svelerà ai partecipanti particolari e immagini in gran parte inediti.



L’escursione è resa possibile dall’opera dell'Associazione Sa Bastia, che ha rimesso in luce parti dimenticate delle Mura attraverso un’imponente attività di pulizia, e che ospiterà i partecipanti in alcuni locali ricavati dalla bonifica della caponiera più meridionale, quella prossima alla Batteria dei Cappuccini. Inoltre, grazie alla disponibilità del locale "La Caponiera", sarà anche possibile visitare l'interno di Porta Castellazzo. Si percorreranno le mura in quasi tutta la loro lunghezza, partendo da Porta Rocca e risalendo a Sarbia, per poi discendere verso Porta Genova. Il percorso ha una lunghezza di circa 5 chilometri e transita per alcuni tratti su fondo sconnesso, per cui necessitano idonee calzature da trekking.



E' prevista una quota di partecipazione di 6 euro ed occorre prenotarsi al numero 327 1273871 (coop Hydra) o tramite email a speziaoutdoor@gmail.com.