Tredici minuti dopo la mezzanotte la prima nata del 2021 alla Spezia

La Spezia - E' Morena Naselli la prima nata alla Spezia. Morena è venuta alla luce alle 00.13 e pesava 3830 grammi. Quest'anno a causa della emergenza sanitaria Covid non è stato possibile fare visita alla bambina, alla mamma Morena Poliseno e al papà Giuseppe Maselli che, non appena possibile, saranno ricevuti a Palazzo Civico della Spezia dove verrà consegnata loro una pergamena ricordo e un buono di 300 euro che servirà ai genitori per far fronte alle prime spese. Congratulazioni da parte della redazione di Città della Spezia. “Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021. Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia Louis e all’ospedale San Martino Greta, la prima nata di Genova”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. “Siete la nostra speranza, il nostro futuro - aggiunge - la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la Liguria”.



Si chiama Morena Naselli la prima nata alla Spezia. Morena è venuta alla luce alle 00.13 e pesava 3830gr. Quest'anno a causa della emergenza sanitaria COVID non è stato possibile fare visita alla bambina, alla mamma Marianna Poliseno e al papà Giuseppe Maselli che, non appena possibile, saranno ricevuti a Palazzo Civico della Spezia dove gli verrà consegnata una pergamena ricordo e un buono di 300 euro che servirà ai genitori per far fronte alle prime spese.