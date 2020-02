Trecentoventi firme per illuminare di più i marciapiede del corso

La Spezia - Una rappresentanza del Comitato Quartiere Umberto I, formata dal presidente Jacopo Schiffini, Andrea Tognoni, Fabio Castiglione e Rossana Monopoli ha incontrato a Palazzo Civico l'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi per fare il punto sugli interventi a favore del quartiere. Numerosi i temi affrontati nell'occasione. "Siamo soddisfatti dell'incontro - ha commentato Schiffini - abbiamo potuto approfondire tutta una serie di quesiti e di proposte che il Comitato ha indirizzato all'amministrazione comunale. S'è parlato dell'esigenza di potenziare l'illuminazione dei marciapiedi di Corso Cavour, una richiesta che il nostro Comitato in queste settimane ha presentato con una petizione suffragata da 320 firme. Abbiamo poi messo a fuoco gli interventi al momento necessari al fine di migliorare la condizione delle strade, marciapiede, di aree del quartiere come i cortili pubblici, le scuole e il parco del 2 Giugno e la zona di via San Fermo, inficiata quest'ultima dall'attuale terrapieno ferroviario dismesso. Su questi e su molti altri argomenti trattati abbiamo ricevuto dall'assessore positive risposte, che vanno nella direzione dell'impegno che già abbiamo potuto verificare in queste settimane con l'attuazione nel quartiere di opere attese dalla cittadinanza come l'installazione delle luci a led e la ripiantumazione degli alberi mancanti".