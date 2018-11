Tre spezzini ogni centomila sono affetti dalla sindrome Guillain-Barrè

Asl 5 punta a ottenere l'accreditamento per la certificazione delle malattie rare: ogni anno vengono analizzati mediamente 702 casi. I dati sono stati illustrati dagli specialisti Colotto e Mannironi durante una commissione sanitaria sulla sanità.

La Spezia - Settecentodue diagnosi di malattia rara nel solo territorio provinciale su un totale di cinquemila in tutta la Liguria. Poi, l'ipotesi di una borsa di studio per un epidemiologo che possa approfondire la malattia di Guillain-Barré: una paralisi ascendente che parte dagli arti inferiori, ha un'origine immunitaria e ha un'incidenza significativa di mortalità e di immobilità.

Tutti elementi che porteranno l'Asl 5 a puntare la certificazione per il trattamento delle malattie rare in accordo con Alisa. Al momento infatti sul territorio spezzino è presente un ambulatorio con specialisti del sistema linfatico e neurologico seguito da due medici che, settimanalmente, si occupano dei pazienti con la possibilità di somministrazione di farmaci senza che le persone in cura debbano uscire dai confini spezzini e regionali. A spiegare quanto sta avvenendo sono stati i dottori Palamede Colotto e Antonio Mannironi, specialisti di Asl 5, interpellati dalla V commissione sanità su richiesta del consigliere Oscar Teglia.



I due medici hanno spiegato come vengano diagnosticate e trattate le malattie rare nonostante alla Spezia non sia presente un centro specializzato ma un solo ambulatorio nato nel 2005, per le malattie neuromuscolari, e seguito da un medico in particolare prima del suo trasferimento al San Martino. Il dieci per cento dei malati, a livello regionale, che si presenta all'ambulatorio proviene da fuori regione.



"La malattia di Barrè - ha detto Mannironi - ha un'incidenza di 1.1 persone ogni centomila abitanti, con un minimo individuato in Brasile dello 0.4 per cento, e un massimo del 2.5 per cento. In Italia l'incidenza media è dell'1.84 per cento su centomila abitanti l'anno. In 13 anni, come Asl 5 con l'ambulatorio, abbiamo fatto un lavoro retrospettivo che ha fatto emergere nel territorio provinciale un'incidenza, di due forme di questa malattia (in particolare quella più grave detta 'assonale', ndr), quasi doppia rispetto al resto del Paese. In provincia dunque si registrano circa 3 casi ogni centomila abitanti all'anno. E' stata fatta anche un'analisi delle diverse zone del territorio: la forma assonale si concentra nelle aree a impronta rurale. Questo è un dato tutto da definire che però potrebbe essere oggetto di un'indagine epidemiologica. Ne ho già parlato con la dottoressa Rossi e i medici di Medicina generale. L'idea era anche quella di aprire una borsa di studio per un epidemiologo, redigere un questionario da diffondere tra la popolazione per cercare di individuare qualche fattore che potrebbe essere coinvolto in una percentuale relativamente elevata rispetto al panorama nazionale. Abbiamo già avuto una borsa di studio dalla Fondazione per un fisioterapista che ha fatto un lavoro sugli aspetti riabilitativi di questa malattia e che è stato oggetto di una tesi di laurea. Il nostro auspicio è quello di arrivare a ottenere del personale dedicato che possa sviluppare questo progetto che ha un interesse concreto e ricadute reali".



"Noi abbiamo comunicato alla Regione e ad Alisa che analizziamo mediamente 702 malattie rare - ha detto il dottor Mannironi - e quindi richiediamo l'accreditamento per svolgere l'attività di certificazione. Da parte di Alisa non ci sono impedimenti e anche alla direzione sanitaria che dovrà dare il suo parere positivo e far partire tutte le carte. Per altro c'è già stato un colloquio con Alisa alla quale è stato fatto presente come questo ambulatorio sia un'entità reale e che quindi venga riconosciuta. I dati sono concreti. Vogliamo fare in modo che questo ambulatorio possa lavorare in autonomia".



Tra le proposte avanzate, oltre all'auspicio dell'assessore alla Sanità Medusei di ottenere uno sportello dedicato alle malattie rare anche alla Spezia, c'è quella del consigliere Teja al fine di produrre un documento anche al fine di ottenere proprio uno sportello di orientamento non prima però di discuterne nuovamente in sede di commissione.