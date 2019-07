Tre spezzini in partenza per il raduno mondiale degli scout negli Usa

La Spezia - Dal 22 luglio al 2 agosto 2019, si svolgerà il 24° raduno mondiale scout negli Stati Uniti, presso la Bechtel Reserve, 4.000 ettari, di proprietà dei Boy Scout of America, in West Virginia. Come tutti i Jamboreee, sarà un'occasione speciale ed irripetibile per tanti ragazzi e ragazze, circa 45.000, provenienti dalle associazioni scout di 160 nazioni.

Il motto sarà “Unlock a new world”, “Sblocca un mondo nuovo”, vale a dire un invito ad aprirsi ad un mondo nuovo, a nuove avventure, a nuove culture e nuove amicizie. Il contingente italiano sarà rappresentato dalla Federazione Italiana Scautismo, della quale fanno parte le due associazioni, AGESCI e CNGEI.

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), associazione scout laica, sarà presente con 215 scout, tra ragazzi ed adulti. La sezione della Spezia del CNGEI sarà rappresentata da ben tre ragazzi della nostra città, Viola Ristuccia, Eugenio Giustolisi e Gianluca Cecchi.