Tre respiratori per il Sant'Andrea grazie a Confindustria, Rotary, spedizionieri e doganalisti

La Spezia - Oggi all’Ospedale cittadino sono stati consegnati 3 respiratori destinati all’emergenza sanitaria. Le tre importanti attrezzature donate all’Ospedale Sant’Andrea derivano da tre diverse iniziative: dalla raccolta fondi lanciata lo scorso marzo da Confindustria La Spezia e Rotary La Spezia che già aveva portato all’acquisto di un ecografo portatile ora in dotazione al 118, dalla donazione da parte delle Associazioni degli Spedizionieri e Doganalisti del Porto della Spezia e loro associati e direttamente dal Rotary della Spezia.



Alla consegna delle attrezzature, erano presenti: la Dott.ssa Cinzia Sani Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione, il Presidente dell’Associazione Spedizionieri Doganali Bruno Pisano anche in rappresentanza dei Presidenti Andrea Fontana e Alessandro Laghezza il Segretario Generale Salvatore Avena, il Presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini e il DG Paolo Faconti, il Presidente Mario Baldini e il Vice Presidente Virginio Angelini del Rotary La Spezia e, a rappresentanza delle numerose aziende che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: Paolo Bertetti Vice President Technical & R&D di Sanlorenzo SpA e Luca Paradisi, Direttore del Centro Commerciale Le Terrazze.



«Vorremo nuovamente esprimere la nostra gratitudine verso chi ha appoggiato e sostenuto da subito questa iniziativa – dichiarano congiuntamente Mario Gerini, Presidente di Confindustria La Spezia e Bruno Pisano Presidente degli Spedizionieri Doganali del Porto della Spezia – Per questo insieme al Presidente del Rotary della Spezia, Mario Baldini, abbiamo voluto accanto a noi alcuni di questi uomini, uomini e donne “d’impresa” come hanno dimostrato di essere anche in questa importante occasione».



Confindustria La Spezia, Rotary La Spezia, Associazioni Spedizionieri e Doganalisti del Porto della Spezia