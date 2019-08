Tre quartieri a un passo dall'addio al "porta a porta"

La Spezia - Nelle zone dei quartieri Colli, Umbertino e Ospedale entreranno in funzione le isole zonali ad accesso controllato. Dal 12 agosto in questi tre quartieri cesserà di funzionare l’attuale servizio di raccolta porta-a-porta e verranno utilizzate in modo esclusivo le isole zonali. Per accedere ad essere sarà necessario utilizzare La Spezia Eco Card: per richiedere un duplicato o in caso di smarrimento ci si può rivolgere a Spezia Risorse, via Pascoli 64 o presso lo sportello dedicato presente nel salone Anagrafe al piano terra di Palazzo Civico.



“Dopo un anno, miglioriamo ancora il sistema di raccolta differenziata in alcune zone dei Colli, dell’Umbertino, dell’Ospedale grazie a una politica del fare – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Quando ci siamo insediati avevamo una grande sfida all’orizzonte perché giustamente i cittadini chiedevano una maggiore pulizia e un maggiore decoro. Oggi possiamo dire che quella sfida la stiamo vincendo. Se in un anno e mezzo con il nuovo sistema abbiamo raggiunto il 75,8% di raccolta differenziata dobbiamo ringraziare i cittadini e il loro impegno, senza dimenticare l’Assessore Casati e Acam Ambiente. Siamo il capoluogo di provincia più virtuoso della Liguria, e con l’impegno di tutti abbiamo ridotto la TARI fino al 14%: un doppio risultato, per l’ambiente e per l’economia cittadina”



“Un sistema sempre più efficiente e flessibile al servizio del cittadini, non è uno slogan è quello che sta scadendo davvero alla Spezia – dichiara l’Assessore Kristopher Casati – Abbiamo ridefinito i confini della zona 1 del centro storico della nostra città, servita esclusivamente dalle isole zonali, inglobando le aree più prossime. È stato fondamentale garantire ai cittadini una fase sperimentale per abituarli a questa novità. Già della prima settimana a inizio luglio dove i cittadini avevano a disposizione entrambi i servizi, abbiamo rilevato una immediata preferenza alle isole zonali rispetto al sistema di raccolta domiciliare porta a porta. Dal 12 agosto, niente più mastelli e calendario per oltre 7000 utenze ma solo Spezia EcoCard per conferire, senza limiti di giorni e orari, i lori rifiuti nelle 34 isole zonali. È stata una sfida riuscita, supportando i cittadini in ogni step; spiegando e comunicando con punti informativi, i giornali, i social e contando anche sul sistema Alert System che sta avviando ogni singolo utente delle tre zone interessate – continua l’Assessore – Quando ci siamo insediati, la percentuale della differenziata era al 62,6%. In un anno e mezzo abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta, posizionando gradualmente le isole zonali e attivando asettembre 2018 la tariffa puntuale che ha portato in casa degli spezzini una riduzione massima della tari del 14%. Non solo, siamo riusciti a garantire un servizio flessibile, equo e a misura di cittadino. Oggi, la percentuale di raccolta è balzata al dato record del 75,8% e lottiamo quotidianamente contro gli abbandoni, in sinergia con la Polizia Locale e gli Agenti Ambientali di Acam Ambiente. Se pensiamo al punto da cui siamo partiti, seppur consapevoli del lavoro che ancora ci aspetta, come Amministrazione, diretta verso un cammino di modernizzazione che va verso un sempre maggiore rispetto dell’ambiente e del nostro abitare, non possiamo che ritenerci soddisfatti dei traguardi raggiunti insieme ai cittadini”.