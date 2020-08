Tre positivi in più, due l'hanno presa in vacanza

La Spezia - Dei tre nuovi positivi al Covid nello Spezzino, due sono persone appena rientrate da un viaggio all'estero ed una è un contatto di un contagiato precedentemente identificato. Ancora un giorno con il segno più alla voce positivi attivi nel territorio dell'ASL 5, che ormai registra da diverso tempo un'inversione di tendenza rispetto al calo che aveva accompagnato tutta la tarda primavera e l'inizio dell'estate. I casi spezzini sono ad oggi 46, di questi tre sono ricoverati in ospedale mentre le sorveglianze attive hanno raggiunto il numero di 173.

In Liguria, su 1.921 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i positivi sono stati 33 e tutti sintomatici. La ripartizione per provincia vede Genova con 775, Savona con 195 e Imperia con 69. In ospedale numeri invariati: 20 persone di cui tre in terapia intensiva, tutti trattati presso il San Martino del capoluogo. Al momento non si segnalano vittime, ma il dato è in attesa di validazione.