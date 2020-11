Tre nuovi palazzi e un'area verde per recuperare il degrado di Via Istria

La Spezia - Rinnovare e riqualificare l'area da Via Istria, Via Mario asso nella parte che costeggia il ponte ferroviario con la costruzione di nuove unità abitative. La proposta è arrivata, al Comune della Spezia, da parte di un privato e prevedrebbe una modifica al Puc (attualmente è ancora in vigore quello del 2002). A illustrarla nel corso della seconda commissione consiliare è stata l'assessore Anna Maria sorrentino: "Il progetto proposto prevede la costruzione di tre nuovi palazzi e prevede anche il recupero di tre aree attualmente invase da rovi e degrado".

Alcune perplessità sono state espresse dai consiglieri di opposizione che hanno mostrato perplessità e sostenuto che si è davanti all'ennesima avanzata del cemento. Punto sul quale sono intervenuti sia il consigliere Caratozzolo che Raffaelli che hanno parlato di strutture impattanti. Dai consiglieri di maggioranza Peserico e Corbani sono state chieste delucidazioni sulla viabilità. Su quest'ultimo tema ha risposto l'ingegner Canneti: "Se la variante dovesse essere approvata il Comune cederà un'area".

Alle rimostranze dei consiglieri l'assessore Sorrentino ha difeso la proposta sottolineando che: "Si tratta di un progetto che garantirebbe il recupero di aree dismesse e in degrado e il verde non sarà diminuito". Anche in questo caso la delibera è stata approvata dalla maggioranza dei consiglieri e quindi verrà discussa a breve in consiglio comunale.