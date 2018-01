Tre nuovi incursori per il Comsubin

Questa mattina la cerimonia al Variginano a Le Grazie. Il contrammiraglio Pezzuti: "Vogliamo arrivare ai giovani useremo il loro linguaggio".

La Spezia - Una selezione durissima. Di diciotto corsisti solo tre sono arrivati alla cerimonia di brevetto che si è tenuta questa mattina nella base Comsubin delle Grazie. Già per i brevetti del 2018 gli iscritti al 69esimo corso sono trenta e l'auspicio nella base che almeno in dieci entrino a far parte del corpo speciale della Marina militare.

Il comandante della Squadra navale ammiraglio di Squadra Donato Marzano e il Contrammiraglio Paolo Pezzutti, capo della base del Combsubin, hanno sottolineato l'impegno di tutti i corpi della Marina. Ma in questa fase delicata sono sempre meno i giovani che decidono di fare una scelta di questo genere nonostante si tratti di corpi scelti che danno lustro al Paese, sempre impegnati sia per i civili che nelle missioni all'estero per contrastare il fenomeno della pirateria, ancora forte nel golfo indiano, e la lotta all'immigrazione clandestina.

A sottolineare questo concetto è stato il contrammiraglio Pezzuti a margine della cerimonia, nel corso della quale i tre nuovi incursori hanno ricevuto anche il brevetto Open Fias Cmas,

“Non è semplice richiamare dei giovani che devono avere una passione e uno spirito di sacrficio per un mestiere come questo - ha detto Pezzutti- ci sono stati evidenti cambi nella società che hanno portato a questa situazione e dovremmo trovare nuovi incentivi. Questo non è un mestiere qualsiasi, sono forze d'elite i cui membri devono avere grandi qualità etiche, fisiche e mentali. Non è semplice trovare queste qualità”.

L'età dei corsisti si è alzata sensibilmente e degli 8mila posti disponibili per la ferma volontaria di un anno sono arrivate soltanto mille domande. “Stiamo cercando di farci conoscere in tutti i modi - ha aggiunto Pezzutti – e cerchiamo di capire il linguaggio della comunicazione dei giovani. Entriamo nelle scuole, impariamo l'ultizzo dei social per metterci in contatto con loro e avvicinarli a questo mondo”.

“Ogni anno - ha concluso il contrammiraglio - riusciamo a garantire l'integrazione del Corpo. Per le donne i corpi speciali non sono aperti, ma potranno accedere alle attività dei sommozzatori”.