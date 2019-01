Tre minuti di chiacchiere cercando la scintilla, serata per single in trattoria

La Spezia - La trattoria Cos' te vè (Via Gramsci 284 La Spezia) sta immaginando una serata dedicata ai cuori solitari. Single di ogni sorta da far sedere uno di fronte all’altro a un tavolino (un uomo ed una donna a tavolo) dove potranno parlare per tre minuti e fare conoscenza. Scaduto il tempo, gli uomini si alzeranno per accomodarsi al tavolo accanto, e così via. Speed date, insomma.

Lo scandire di ogni cambio verrà preceduto da un campanello suonato dall’organizzazione. Ogni partecipante avrà due schede, una per il gradimento (che verrà lasciata all’organizzazione) ed una personale sulla quale scrivere note oppure appunti.



Finita la serata, ogni partecipante indicherà sulla propria scheda quelli più graditi. Queste schede verranno visionate dallo staff che verificherà quali incontri hanno avuto reciproco gradimento tra i partecipanti. Se verrà riscontrato un gradimento reciproco, entro le 48 ore successive verrà inviata una mail o un sms alle persone interessate indicando i recapiti ed i nomi delle persone con le quali è scoccata la scintilla.

La partecipazione è a numero chiuso e solo con prenotazione. Sono previste un massimo di 16 coppie. I partecipanti dovranno avere un’età compresa tra i 25 e 50 anni questo per permettere a tutti la possibilità di partecipare. Al momento non c'è una data della serata in quanto dovrà essere raggiunto prima un numero congruo di partecipanti. L’organizzazione creerà due serate distinte al raggiungimento del numero minimo stabilito (10 coppie) come segue:

1^ serata: dai 25 ai 35 anni

2^serata: dai 36 ai 50 anni

Al momento del raggiungimento dei partecipanti gli stessi verranno avvertiti via mail dell’ora e del giorno dell’evento che di certo sarà di venerdì.



COSTO: 20€ apericena a tavolo

LOCATION: Cos'teVè, Via Antonio Gramsci, 284, 19122 La Spezia SP

info al 3356314941 Vincenzo, 3382880703 Lio

Per prenotazione, email:speeddatecosteve@outlook.it