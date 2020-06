Tre mesi bloccata a Savona, Costa Luminosa parte verso Spezia

La Spezia - Dopo quasi tre mesi di stop la nave da crociera Costa luminosa torna a muoversi. Era arrivata nel porto di Savona il 20 marzo scorso, quando infuriava – e sarebbe durata settimane - la pandemia da Covid-19. Oggi la nave parte e fa rotta verso La Spezia. La nave, a partire dalla fine dello scorso marzo, è stata progressivamente svuotata di passeggeri e marittimi creando percorsi, corridoi e trasporti dedicati visti i casi di coronavirus registrati a bordo. I vertici regionali liguri, in particolare l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, avevano dichiarato di fatto chiusa l'emergenza Costa Luminosa a fine marzo, in concomitanza dello sbarco dei 49 membri dell'equipaggio risultati positivi al test per il Covid-19, i quali sono stati accompagnati dalla Croce rossa italiana in una struttura fiorentina individuata da Protezione civile e compagnia di navigazione.



In questi mesi di ormeggio savonese, nel corso dei quali la nave ha tenuto i motori parzialmente accesi, contando su un personale ridotto, Luminosa ha ringraziato la città componendo la scritta 'Grazie Sv' con le luci in alcune cabine. Dalla compagnia è arrivata anche una donazione di 40mila mascherine all'ospedale San Paolo. Ora scatta il momento della partenza verso La Spezia, che sarebbe legata anche alla necessità di far muovere i motori. Nel corso della permanenza a Savona non erano mancate polemiche relative alle emissioni della nave, tant'è che c'è stata una raccolta firme a sostegno di un esposto da presentare in Procura effettuata dal Comitato Savona Porto Elettrico.