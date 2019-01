Tre lettori su quattro voterebbero sì alla Tav Torino-Lione

L’argomento agita la stessa maggioranza di governo e compatta i presidenti di regione del Nord Ovest.

La Spezia - Sono favorevoli alla linea ad alta velocità Torino-Lione i lettori che hanno partecipato al sondaggio di CDS su uno dei temi caldi che agita il governo in queste settimane. Più di 1.200 votanti che si sono schierati per la maggior parte per il completamento di un’opera che ha accesso l’opinione pubblica per tutto lo scorso quinquennio, polarizzando le posizioni. Anche lo stesso governo Conte ha due anime distinte: quella “No Tav” (salvo ripensamenti e correzioni in corsa) del Movimento Cinque Stelle e quella “Sì Tav” della Lega. Tra i governatori delle regioni di Nord Ovest c’è invece un consenso bipartisan che va al democratico Chiamparino al leghista Fontana e fino al centrista Toti per la Liguria.

Anche i cittadini liguri potrebbero essere chiamati ad esprimersi in un eventuale referendum con valore consultivo in merito alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità. Una misura già annunciata nel caso in cui la valutazione costi-benefici richiesta dal ministro Danilo Toninelli non dovesse dare parere positivo al completamento.