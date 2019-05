Tre borse di studio delle Acli per il dialogo tra culture

La Spezia - "Perché mi domandi la stirpe ?": questa domanda, di particolare attualità in un tempo in cui continuano a riemergere preoccupanti spinte di odio e di rifiuto razziale – tema sul quale il Papa e i vescovi non mancano di richiamare l’attenzione di tutti –, costituisce l’argomento di tre borse di studio promosse alla Spezia dalle Acli provinciali. Le borse di studio sono destinate ad alunni ed alunne maggiorenni delle classi quarte e quinte della scuole superiori, e si inseriscono nel vasto programma di attività “Un solo mare”: proposte di incontro e di dialogo tra culture e identità diverse. Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare un tema o un elaborato fotografico ispirato ad un passaggio del poema omerico “Iliade”, nel quale Glauco chiede appunto a Diomede “Perché mi domandi la stirpe ?”, in nome di un’identica appartenenza al genere umano. I lavori, di cui all’apposito bando, dovranno pervenire alla sede provinciale Acli, in piazza Chiodo 8 alla Spezia, dalle 10 del 15 maggio sino e non oltre alle 12 del 31 maggio. Le borse di studio saranno due per gli elaborati scritti ed una per le fotografie. Per informazioni, scrivere a cerilo@libero.it oppure a manueladelisi@gmail.com.