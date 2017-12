Trasporto pubblico rivoluzionato per Capodanno

Chiusa Piazza Verdi per tre giorni, variazioni e divieti in centro città per le manifestazioni previste per la notte di San Silvestro. Comune ed Atc le comunicano ufficialmente.

La Spezia - E venne anche San Silvestro con il suo carico di gioie e malinconie, la residua voglia di fare festa dopo i bagordi enogastronomici del Natale. Aspettando di capire le intenzioni del meteo, la macchina organizzativa in ogni comune è in moto per assicurare ai cittadini una mezzanotte all'altezza delle aspettative e delle possibilità. Nel Comune capoluogo, che si è assicurato il live dei Planet Funk, arriverà il grosso delle persone e, a questo proposito, Atc informa che, a partire da domani, sabato 30 dicembre, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità del centro città. In primis la chiusura totale di Piazza Verdi per tre giorni. in entrambi i sensi di marcia, da inizio servizio del giorno 30 dicembre 2017 fino alle 24 del 1° gennaio 2018. Divieto analogo anche in Corso Cavour tra via dei Mille e via Rosselli (settore centrale di piazza Cavour). Divieto di transito ai bus dunque in Via Chiodo tra Piazza Verdi e Via Persio.



Il servizio Atc in direzione Via Chiodo-portici, cambia così: i mezzi saranno regolari sino a Piazza Europa, proseguiranno poi per Via XX Settembre (dove sarà ubicata una fermata provvisoria), Viale Italia, Viale Amendola e da qui proseguiranno regolarmente. In direzione Via Chiodo-giardini, i mezzi saranno regolari sino alla fermata Camec quindi proseguiranno per via Persio (dove sarà ubicata una fermata provvisoria), viale Italia, via Campanella e da qui proseguiranno regolarmente.

Disposta anche la chiusura nel tratto compreso tra l'incrocio di Via Tolone e Via XX settembre: sarà interdetto il transito dall’incrocio di Via Tolone a Via XX Settembre dalle 20 del 31 dicembre alle 4 del 1° gennaio.

Per quel che concerne il servizio in direzione Via Chiodo-portici, i mezzi saranno regolari sino a Via Crispi quindi Viale Italia, Viale Amendola e da qui proseguiranno regolarmente. In relazione infine al servizio in direzione Via Chiodo-giardini: i mezzi saranno regolari sino alla fermata Camec quindi proseguiranno per via Persio ( dove sarà ubicata una fermata provvisoria), viale Italia, via Campanella e da qui proseguiranno regolarmente.



Divieto Di Fermata eccetto Bus di linea Atc

Via Persio tra Via Chiodo e Via Faa Di Bruno - Lato Arsenale



Divieto Di Fermata

Via Santorre Santarosa Tra Via Veneto e Via Minzoni - Lato Arsenale

Corso Cavour tra Via Dei Mille e Via F.lli Rosselli (Settore Centrale di Piazza Cavour) Ambo i Lati

Parcheggio Palasport settore bus turistici e stalli di sosta adiacenti a settore bus Turistici



Dalle ore 20 del 31 dicembre 2017 alle 4 dell’1 gennaio 2018 hanno vigore i seguenti provvedimenti:

Divieto Di Transito

Via Veneto, tra Via Tolone e Via XX Settembre

Via XX Settembre tra Via Dei Colli e Via Minzoni

Via Fazio tra Via Manzoni e Via Tommaseo

Via Tommaseo Via Fazio e Piazza G. Verdi



Direzione Obbligatoria a sinistra

Via Da Passano presso area di intersezione con Via Chiodo

Via Cadorna presso area di intersezione con Via Chiodo

Via Diaz presso area di intersezione con Via Chiodo

Via Fazio presso Area Di Intersezione Con Via Persio



Direzione Obbligatoria a destra

Via Dei Colli presso area di intersezione con Via XX Settembre

Via Manzoni presso area di intersezione con Via Fazio



Direzioni Consentite Dritto e Destra

Via Persio presso area di intersezione con Via Chiodo



Direzione Obbligatoria Dritto

Via Bassi presso area di intersezione con Via XX Settembre



Doppio Senso

Via Fazio Nel Tratto Compreso Tra Via Persio E Via Ferruccio

Dare la precedenza

Via Fazio Presso Area Di Intersezione Con Via Persio