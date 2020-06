Trasporto pubblico, le risposte dei vertici Atc ai consiglieri provinciali

La Spezia - Convocata su richiesta del gruppo La Spezia popolare, si è tenuta nei giorni scorsi la Commissione provinciale per la viabilità, presieduta dal vice presidente dell'ente Francesco Ponzanelli, anch'egli popolare. “Si è discusso della situazione emergenziale causata dal covid19 – spiega Ponzanelli - e di come l’azienda abbia reagito ed agito tenendo conto dei ferrei protocolli imposti per il trasporto pubblico a livello nazionale. Il tutto alla presenza dei Vertici dell’azienda Atc, nelle persone dell’Ing. Francesco Masinelli e dell’Ing.Massimo Drovandi. Molte questioni sono state poste loro, quali la gestione rispetto agli utenti, le misure prese verso il personale e la sua protezione, la posizione dei conducenti stessi di fronte a una situazione tale, oltre alla loro possibilità di interagire. In più, si è parlato circa le problematiche legate alle fermate nelle ore di punta, in particolare all’uscita dei cantieri. L’azienda ha risposto con assoluta chiarezza in merito a tali questioni, sottolineando le misure adottate ancor prima del lockdown totale”.



“Purtroppo quello che è avvenuto ha comportato tagli delle corse e cassa integrazione per numerosi dipendenti, sempre comunque pagata dall’ azienda – continua il presidente della Provincia -. Si sono riconfermati gli investimenti già intrapresi nonostante le perdite avvenute per il calo dell’uso dei mezzi pubblici, sempre tenendo d’occhio il governo, il quale ha dichiarato un sostanziale aiuto per tutte le aziende del settore nell’intera penisola. Non sono mancati quesiti sulla situazione interna all’azienda e sulle problematicità delle tratte impegnate dalle ditte in subappalto all’azienda stessa, oltre ad opportuni interventi circa i percorsi futuri sulla riorganizzazione del Trasporto Pubblico e la gestione delle risorse umane. Altri interrogativi sono stati rinviati a una prossima commissione, in occasione della quale i vertici Atc si impegnano a partecipare e a offrire un quadro definitivo sulla situazione aziendale”.