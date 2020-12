Trasporto pubblico, ecco quanto verseranno i Comuni sino al 2027

La Spezia - E' stato approvato dalla giunta spezzina l'accordo di programma con la Provincia della Spezia e gli altri Comuni dell'Ato per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, documento che, tra le altre cose, fissa la quota di contribuzione delle diverse amministrazioni comunali per sostenere il servizio sino al 2027.



Dopo il dibattito che si era acceso due anni fa sulla contribuzione del comune capoluogo, ritenuta eccessiva rispetto al servizio erogato e alle quote messe sul tappeto da altri Comuni, Provincia e Ato hanno rivisto le cifre, anche alla luce di un maggiore efficientamento promesso da parte di Atc esercizio.

Il contributo spezzino è rimasto inalterato, ed è pari a 2.627.020,37 euro, mentre per tutti gli altri Comuni c'è stato un aumento pari al 10 per cento, come riportato di seguito.

Su una spesa totale di circa 20 milioni di euro all'anno per coprire il servizio di trasporto pubblico locale la Regione Liguria trasferisce 15,5 milioni quasi tutti derivanti dal Fondo nazionale, mentre i Comuni versano il restante 25 per cento, pari all'incirca a 4,5 milioni, con il capoluogo che, nonostante i ritocchi, continua a essere quello che versa di gran lunga di più.



Il contributo dei Comuni per il Tpl

Ameglia

sino al 2018 € 31.154,65

dal 2019 € 34.270,12



Arcola

sino al 2018 € 63.775,86

dal 2019 € 70.153,45



Beverino

sino al 2018 € 33.603,42

dal 2019 € 36.963,76



Bolano

sino al 2018 € 49.902,92

dal 2019 € 54.893,21



Borghetto

sino al 2018 € 11.653,26

dal 2019 € 12.818,59



Brugnato

sino al 2018 € 10.384,88

dal 2019 € 11.423,37



Calice al Cornoviglio

sino al 2018 € 23.940,72

dal 2019 € 26.334,79



Carro

sino al 2018 € 11.355,92

dal 2019 € 12.491,51



Carrodano

sino al 2018 € 6.659,02

dal 2019 € 7.324,92



Castelnuovo Magra

sino al 2018 € 36.664,18

dal 2019 € 40.330,60



Follo

sino al 2018 € 52.717,15

dal 2019 € 57.988,87



Framura

sino al 2018 € 22.743,75

dal 2019 € 25.018,13



La Spezia

sino al 2018 € 2.627.020,37

dal 2019 € 2.627.020,37



Lerici

sino al 2018 € 159.196,10

dal 2019 € 175.115,71



Levanto

sino al 2018 € 59.256,02

dal 2019 € 65.181,62



Luni

sino al 2018 € 34.480,15

dal 2019 € 37.928,17



Monterosso



Pignone

sino al 2018 € 11.336,17

dal 2019 € 12.469,79



Porto Venere

sino al 2018 € 63.599,99

dal 2019 € 69.959,99



Riccò del Golfo

sino al 2018 € 25.446,92

dal 2019 € 27.991,61



Riomaggiore

sino al 2018 € 11.891,09

dal 2019 € 13.080,20



Rocchetta Vara

sino al 2018 € 14.696,48

dal 2019 € 16.166,13



Santo Stefano Magra

sino al 2018 € 48.764,42

dal 2019 € 53.640,86



Sarzana

sino al 2018 € 245.169,60

dal 2019 € 269.686,56



Sesta Godano

sino al 2018 € 20.979,69

dal 2019 € 23.077,66



Varese Ligure

sino al 2018 € 21.846,70

dal 2019 € 24.031,37



Vezzano Ligure

sino al 2018 € 65.599,16

dal 2019 € 72.159,08



Vernazza



Zignago

sino al 2018 € 10.384,88

dal 2019 € 11.423,37