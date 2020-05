Trasporto pubblico e cantieri, primo giorno di test ok

La Spezia - Prima vera giornata di test per il trasporto pubblico spezzino a servizio dei cantieri del levante cittadino. Oggi tornavano a lavorare tanti lavoratori dell'indotto che andavano a sommarsi ai vari dipendenti delle aziende del settore. Da Fincantieri a Baglietto fino a San Lorenzo, le sei fermate su Viale San Bartolomeo, una per senso, erano quelle nel mirino, per capire se la ripartenza sta avvenendo in sicurezza. E dal sopralluogo che abbiamo fatto, specificatamente nel cambio turno pomeridiano (16.30), l'impressione è complessivamente rincuorante come del resto era stato nel cambio dell'ora di pranzo. Innanzitutto perchè nessun autobus, che nel caso di Atc è contingentato ad un massimo di ventidue persone all'interno contemporaneamente, si è riempito fino alla capienza massima, e poi perché i lavoratori erano tutti dotati di mascherina, altra condizione necessaria per un trasporto il più sicuro possibile.



"Non mi hanno segnalato particolari criticità - spiega l'assessore alla mobilità Kristopher Casati -, c’è stato un considerevole aumento dell’utenza e stiamo monitorando la fascia pendolare e le linee che portano ai cantieri, in modo da verificare se c’è bisogno di un rinforzo del servizio. Da lunedì 11 partiamo con il servizio a prenotazione". E infatti si tratta della prima settimana in cui sono aumentate le corse e sono state predisposte linee ad hoc con autobus blu che entrano nel piazzale di Fincantieri per il carico diretto, oltre a quelli di linea che giungono alle fermate consuete: "Dopo un momento iniziale di contrasto - spiega Fabio Quaretti della segreteria provinciale della Cgil -, abbiamo da subito avuto un confronto positivo con l'azienda. Tant'è che insieme agli altri sindacati ci siamo preparati adeguatamente, normale che ogni tanto serve registrare la macchina. La presenza sui mezzi deve essere rarefatta, gli autisti devono avere addosso i dispositivi di protezione e bisogna mantenere la distanza di sicurezza". Operai con mascherine, la vigilanza privata a dare un occhio che tutta vada secondo le disposizioni, ma anche uno sguardo avanti: "Il problema probabilmente potrà ripresentarsi se si dovesse riprendere conu regime più sostenuto. Già sono stati aggiunti dei bus, probabilmente ne serviranno altri. In Fincantieri lavoreremo di concerto con tutte le categorie, perché non ci sono certo solo i metalmeccanici, per cercare di capire come organizzare le turnistiche ed evitare entrate ed uscite di massa. Fasce orarie più ampie, perché se tutti smontassero alla solita ora, sarebbe certo un problema".



Potenziamento della linea insomma, anche perché si va verso l'estate con l'incognita del turismo dietro l'angolo sempre che si possa parlare di stagione turistica. E chiaramente c'è un fenomeno da capire: quanto la gente si sente sicura a prendere i mezzi pubbici "ma direi che fra contingentamento, protezioni e sicurezza se siamo tutti responsabili e se abbiamo i mezzi sufficienti, potremo usare i mezzi. Poi, come ripeto, bisogna prevedere il momento in cui il lavoro andrà aumentando, quindi le corse dovranno aumentare" - ha concluso Quaretti.



