Trasporto pubblico, da oggi orario festivo domenicale in vigore tutti i giorni

La Spezia - Da oggi, mercoledì 25 marzo, su tutto il territorio provinciale scatta la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale che sarà erogato per tutti i giorni della settimana secondo l’orario festivo della domenica.

Una decisione assunta dalla Provincia della Spezia in accordo con ATC, nell’ambito della lotta all’emergenza epidemiologica COVID 19, che ha naturalmente considerato la riduzione degli spostamenti non necessari dei cittadini.

Si ricorda dunque l’obbligo di restare a casa e, qualora fosse indispensabile prendere l’autobus per spostamenti di assoluta necessità, è obbligatorio rispettare al loro interno la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e portare con sé il modulo di autocertificazione.

Nei casi in cui l’applicazione dell’orario festivo dovesse comportare necessità/disagi insormontabili (es. raggiungimento del posto di lavoro, spostamento per fare la spesa, casi di assoluta necessità) i cittadini possono segnalare tale necessità ad ATC telefonando allo 0187522511 che si farà carico di rispondere alle richieste e di ripristinare le corse indispensabili per la comunità.