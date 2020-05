Trasporto pubblico, Atc vara servizio sperimentale di prenotazione

La Spezia - E' incontestabile che il trasporto pubblico nella fase 2 è uno dei settori più delicati per l'alto rischio di contagio. Con il ritorno al lavoro di centinaia di persone, specialmente nei cantieri navali che costellano il levante cittadino, Atc aveva per questo potenziato il servizio con l'istituzione di autobus dedicati ad orari di cambio turno che potessero servire ad evitare ogni possibile assembramento. Come avevamo scritto al termine del sopralluogo di alcuni giorni fa, nella prima settimana è andato tutto liscio, nell'attesa che, gradualmente tornino al lavoro tutti quanti e che la stagione turistica, per quello che sarà, parta, in qualche modo. Perché a quel punto i flussi potrebbero aumentare esponenzialmente e le misure attuate non più sufficienti, quindi da potenziare.



Nel frattempo l'azienda di Via Leopardi ha dato il via da lunedì anche al servizio sperimentale di prenotazione proprio per gestire situazioni di sovraccarico delle corse. Le corse delle linee Linea 23 Fabiano Alto, Linea 24 Costa di Murlo – Vignale Chiesa, Linea 28 La Lizza, Linea 30 Cadimare paese, Linea 31 Montepertico Alto, Linea 34 Antoniana e ancora Linea Lerici - Tellaro e ritorno, Linea Lerici - La Serra - Montemarcello e ritorno, Linea Lerici - Pozzuolo - Pugliola e ritorno, Linea Lerici - Cerri e ritorno saranno effettuate unicamente su prenotazione di almeno un utente: la prenotazione può avvenire al massimo entro un'ora dall’orario previsto. Gli orari delle corse sono riportati nel quadro orari delle singole linee, presente nel libretto orario consultabile sul sito www.atcesercizio.it o chiamando l'800322322 da rete fissa o lo 0187522588 da cellulare. I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 19 ed il sabato mattina dalle 7.30 alle 13. Oppure inviare un messaggio via WhatsApp allo 3405209904, attivo anche il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13. Le corse interessate dalla sperimentazione sono attive dal lunedì al sabato feriali. La prenotazione può avvenire al massimo entro 1 ora dall’orario previsto.



Atc ricorda che per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico è necessario l'utilizzo della mascherina, non avere stati febbrili o sintomi riconducibili al covid -19, tenere la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri (1 metro), non sedersi dove è riportata l'indicazione del divieto, essere muniti di autocertificazione. Per approfondimenti www.atcesercizio.it.