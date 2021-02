Trasporti, più della metà del lavoratori di Atc ha aderito alla sciopero

La Spezia - “Hanno aderito 186 dipendenti su un totale di 346 comandati al lavoro nel comparto relativo al nostro bacino di riferimento. La conseguente percentuale di adesione è pari al 53,76 per cento”. E’ quanto si legge in una nota di Atc in merito allo sciopero dei trasporti che si è tenuto nella giornata di ieri.

“Per quanto riguarda il personale viaggiante - conclude la nota - hanno aderito 165 dipendenti su un totale di 247 comandati al lavoro nel comparto relativo al nostro bacino di riferimento. La conseguente percentuale di adesione è pari al 66,8 per cento”.