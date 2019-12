Transenne, nastro e fermata trasferita. Dopo 20 giorni in Via Fiume tutto è ancora provvisorio

La Spezia - Era la sera del 18 dicembre, una giornata di pioggia e vento: un pezzo del muro di contenimento del piazzale della stazione centrale si era staccato ed era piovuto su Via Fiume. Intervenuti i vigili del fuoco, immediatamente la zona è stata interdetta al transito dei pedoni. Alcuni giorni dopo, il 20 novembre, il Comune della Spezia emetteva un'ordinanza con la quale vietava il transito ai pedoni e spostava la fermata Atc di Via Fiume di qualche decina di metri. Da allora nella zona sono presenti alcune transenne e un po' di nastro bianco e rosso. Sono trascorsi più di 20 giorni e la situazione non è ancora ritornata alla normalità. Ma i pedoni camminano comunque sotto il muraglione, soprattutto nei giorni festivi, quando in gran parte sono turisti che vanno o vengono dalle Cinque Terre. Erano moltissimi, in particolare, domenica 8 dicembre, in concomitanza con l'accensione del presepe di Manarola.