Tradizioni ecclesastiche, torna la "Candelora"

La Spezia - Come è noto, il 2 febbraio la Chiesa celebra la festa della Presentazione di Gesù al tempio, ovvero

la tradizionale “Candelora”. Ed è anche la giornata dedicata alla vita consacrata. Proprio per questo

il vescovo Luigi Ernesto Palletti domenica, sarà in cattedrale, alla Spezia. Alle 16, nel salone

“Fanelli”, presiederà un incontro con le religiose delle diverse delle numerose congregazioni e

comunità presenti in diocesi, nel corso del quale terrà una meditazione. Alle 18, in cattedrale,

presiederà poi la Messa solenne con il rito delle benedizione delle candele.