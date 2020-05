Tra marzo e aprile donati 57mila euro alla Asl 5 da parte di aziende, associazioni e privati

La Spezia - La generosità degli spezzini non si è fermata agli oltre 10mila euro di donazioni in denaro di cui vi abbiamo dato conto ieri l'altro (leggi qui) e al materiale e ai dispositivi di protezione individuale che sono stati forniti alla Asl 5 come effetto di raccolte fondi.

Oltre all'ultimo resoconto fatto da Asl 5, infatti, bisogna tenere conto di quello precedente, pubblicato a fine aprile, nel quale vengono riportate le donazioni di associazioni e privati per la ragguardevole somma di 57.546 euro.

A concorrere a raggiungerla ci hanno pensato più di chiunque altro Mbda Italia Spa e l'associazione culturale "La Spezia" che hanno versato ciascuna la bellezza di 10mila euro, seguite da Co.l.mar. e Avo - Associazione volontari ospedaliera, che di euro ne ha donati 3mila a testa. Tra il 19 marzo e il 22 aprile sono state moltissime le associazioni, i circoli Arci, i club di tifosi, i privati che hanno versato, tanto da non poterli riportare tutti. Rimandiamo per la tabella relativa alle associazioni all'immagine in calce all'articolo.