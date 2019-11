Tra diritto ed economia, nuova laurea al Polo

La Spezia - Un nuovo corso di laurea triennale per il polo spezzino dell'Università di Genova. A metà tra diritto d'impresa ed economia, con lo scopo di formare dei manager in grado di districarsi nei meandri del burocratese in cui sono scritti di solito i contratti. Figure richieste dal mondo dell'impresa del territorio, sia nautica che meccanica, soprattutto quella che lavora con una clientela internazionale. Dovrebbe essere questa la grande novità del Polo Marconi nel 2020 dal punto di vista della didattica. "Siamo vicini alla conclusione - annuncia il rettore Paolo Comanducci - Vogliamo formare un laureato che sappia da una parte leggere un bilancio e dall'altra analizzare un contratto, scoprendo eventuali insidie, e scrivere una lettera in cui non ci siano trappole. Per questo abbiamo pensato ad una laurea interclasse: due anni in comune e il terzo a scelta tra un indirizzo legato all'aspetto giuridico o a quello economico. Con la possibilità eventualmente di prendere due lauree con pochi esami di differenza. Sarebbe il primo corso con queste caratteristiche in Italia".

L'annuncio arriva durante l'inaugurazione dell'anno accademico con studenti e autorità radunati in Sala Dante. Aprono la cerimonia i saluti dell'assessora Giulia Giorgi per conto del sindaco Peracchini, in partenza per la Cina, e della collega responsabile Genziana Giacomelli impegnata agli Stati generali dell'economia presso l'Auditorium del porto. "Il prossimo anno saremo nella nuova sede dell'ex ospedale Falcomatà a celebrare questo evento - dice il professor Marco Ferrando, delegato del Rettore per il funzionamento del Polo - Se ripenso a quando è iniziata quest’avventura nel 1990 con la scuola speciale per la progettazione della nautica da diporto, dico che siamo di fronte ad un secondo stravolgimento epocale che segue il passaggio dalla sede di Ruffino a quella dei Colli. Il grosso delle opere sono terminate".



Questo per quel che riguarda l'intervento pubblico. Poi c'è la partnership con i privati che lascia intravedere l'inizio di un salto di qualità. "Accogliamo la partecipazione di Sanlorenzo in Promostudi, prima azienda privata che sostiene la fondazione - dice il presidente Ugo Salerno - Speriamo altre se ne aggiungono. Vogliamo favorire un collegamento stretto con le aziende, sicuri che le necessità delle realtà industriali dell'area possano dare spunto a UniGe per modulare la didattica". In questo senso si inaugura nel secondo semestre l'esame di Integrated product support and lifecycle management per gli studenti dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica – Progettazione e Produzione e Yacht Design. Il corso è offerto in sinergia con Issel Nord, azienda di Follo confluita in Fincantieri dal 2017.

La prima rivoluzione, in senso cronologico, arriverà però con l'apertura dei laboratori ospitati all'interno della Torre d'Angolo dell'arsenale marittimo. "Stamattina ci è stato garantito che potremo entrarvi già dai primi giorni del 2020 - conferma il professor Ferrando - Abbiamo una prima tranche di attrezzature acquistate grazie a un contributo di 90mila erogato da Promostudi che comprendono tra le altre cose una piscina, una macchina per il taglio laser e due stampanti 3D. E ancora, due ulteriori stampanti arriveranno grazie ai 60mila euro messi a disposizione dell'Università di Genova. Potremo attivare un vero e proprio laboratorio di rapid prototyping". Per ultimo, nascerà un premio di laurea per la migliore tesi magistrale di meccatronica istituito grazie al Lions international host La Spezia.



Onori e oneri, perché l'università spezzina si regge ancora dell'impegno dei soci di Promostudi che ogni anno rinnovano la fiducia ad un progetto che un futuro a lungo termine se lo deve ancora garantire. Servono più iscritti rispetto ai 1161 odierni, di cui 937 presso la scuola politecnica e 224 tra le scienze mediche e farmaceutiche. Bisogna consolidare la quota di indigeni (507 sono già residenti in provincia) e dare impulso ai chi viene da fuori. Ai 603 iscritti dal resto di Italia e ai 51 stranieri, oggi attratti dal corso di Yacht Design interamente tenuto in inglese. "Dal 2002 ad oggi abbiamo sfornato circa 1.200 laureati e il 90 per cento ha trovato impiego nei primi dodici mesi dalla laurea - snocciola Salerno - Significa che offriamo corsi specifici e di alto livello. Ma è importante aumentare il numero degli iscritti in modo che il loro gettito aiuti a coprire le spese che oggi sono a carico dei soci".

Un discorso che il rettore Comanducci svilupperà subito dopo. "Questo polo universitario per crearsi un futuro sostenibile deve crescere nel numero degli studenti, nell'ambito della ricerca e nella capacità di avere rapporti con gli attori del territorio. Il contesto spezzino si dimostra favorevole ma serve un rafforzamento robusto - ammonisce - E' fondamentale il radicamento dei ricercatori sul territorio e in questo senso dobbiamo fare in modo ci siano presto professori che vivano e lavorino qui. La creazione di percorsi di dottorato penso possa essere la strada giusta. Oltre a garantire una preparazione tecnica di alto livello, quello universitario è un presidio di civiltà che permette di creare una cittadinanza con spirito critico e conoscenza. In un mondo di fake news, questo migliora il livello della nostra democrazia".