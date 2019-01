Tpl, risorse confermate per il 2019 e contratto prorogato al 2020

Presentato l'accordo siglato da Provincia, Comune della Spezia e azienda. Con la stesura del Piano di bacino e di quello degli investimenti l'affidamento arriverà a fine 2022. Poi si lavorerà per altri 10 anni in house. Ritirato il ricorso al Tar.

La Spezia - Il trasporto pubblico locale e i lavoratori di Atc Esercizio sono salvi, per il 2019 e per gli anni a venire. La Provincia, il Comune della Spezia e l'azienda hanno infatti trovato l'intesa su un accordo che prevede la conferma dello stanziamento di risorse per l'anno in corso e l'immediato prolungamento dell'affidamento del contratto di servizio sino al 30 giugno 2020, con la possibilità di prorogarlo sino a fine 2022 e di elaborare il Piano di bacino e il Piano di investimenti necessari per estendere di dieci ulteriori anni il contratto, tramite affidamento in house.

Contestualmente la Provincia riconosce ad Atc 460mila euro a valere sul 2018, sanando così la situazione che aveva visto Via Veneto prolungare il contratto di servizio con un chilometraggio superiore a quello del precedente contratto. Un problema che aveva portato Atc a presentare un ricorso al Tar, impugnazione che ora sarà ritirata.



Finanziariamente il Comune della Spezia assicura per il 2019 un contributo pari a quanto già riconosciuto nel 2018, ovvero all'incirca 3 milioni di euro, indipendentemente dal parametro chilometrico esercitato sul territorio comunale, mentre la Provincia della Spezia, per parte sua, rinuncia a favore di Atc Esercizio a una parte consistente (200mila euro su 284mila) del contributo di legge pari al 2 per cento dei trasferimenti assegnatole per la gestione della delega sul Tpl.



L'accordo, di cui le organizzazioni sindacali hanno preso atto in mattinata con moderata soddisfazione, ritenendo di doverne attendere la concretizzazione negli anni a venire, prevede anche che gli interventi di efficientamento richiesti ad Atc Esercizio non potranno incidere sul personale dipendente dovendosi, invece, concentrare sulle altre spese aziendali e su un generale processo di spending review.

"Gli allarmi circolati nelle scorse settimane su eventuali rischi di esuberi ed eccedenze si confermano, dunque, infondati", affermano in coro il presidente della Provincia, Giorgio Cozzani, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, il presidente e l'amministratore delegato di Atc Esercizio, Gianfranco Bianchi e Francesco Masinelli.

La soluzione positiva della vertenza sul TPL pattuita per il 2018 e il 2019 consentirà di concentrare l'attività della Provincia sull'aspetto strategico della redazione del nuovo Piano di bacino, che si stima sarà completato entro aprile. Il nuovo Piano, una volta adottato, consentirà di estendere immediatamente l'attuale proroga dal 30 giugno 2020 sino a tutto il 31 dicembre 2022.

Con l'approvazione del nuovo Piano di bacino la Provincia procederà poi alla stesura del nuovo accordo diprogramma decennale sul Trasporto pubblico locale condiviso insieme a Regione Liguria e a tutti i Comuni del territorio. Contestualmente, Atc Esercizio si è impegnata a produrre un nuovo Piano degli investimenti da formalizzare già entro marzo 2019: l'insieme di questi provvedimenti di pianificazione del servizio, unitamente alla disciplina recentemente introdotta con il cosiddetto "Decreto Genova", consentirà a Provincia, Comuni e azienda di superare lo strumento delle proroghe arrivando a definire un vero e proprio nuovo contratto di servizio per il Tpl di durata decennale. Un articolato processo amministrativo che, come detto, apre l'opportunità per l'azienda di un affidamento del servizio in house in luogo della gara e consentirà di completare il processo di trasformazione della nuova Atc Mobilità e Parcheggi Spa, dopo l'assorbimento della ex holding Atc Spa, nell'agenzia per la mobilità provinciale concludendo, così, il percorso di razionalizzazione del gruppo e, più in generale, del modello di gestione del Tpl nel territorio provinciale.



"Eravamo di fronte a una situazione frammentata, che siamo riusciti a ricomporre pur partendo da posizioni differenti. Si va verso un più ampio e migliore futuro - ha commentato Cozzani - con la possibilità di traguardare un periodo di affidamento anche di dieci anni. Il piano occupazionale viene mantenuto e in futuro potrebbe esserci un ampliamento, anche perché il Comune capoluogo ha progetti importanti in merito".

Obiettivi che sono stati illustrati dallo stesso sindaco Peracchini: "Abbiamo ereditato una azienda in difficoltà, e non dimentichiamo che il cambio dei vertici è avvenuto solamente da sei mesi. Stiamo controllando con attenzione quello che è stato fatto in precedenza e valuteremo se sarà necessario ricorrere a eventuali azioni di responsabilità. Abbiamo un parco mezzi con una età media di 16 anni e un Tpl da ammodernare: nel 2019 arriveranno 800mila crocieristi e ancora di più saranno quelli che sbarcheranno nel 2020. E' importante che la città metta a disposizione un servizio di qualità, sia per una questione di immagine che per consentire di spostarsi sul territorio in maniera confortevole. Con la decisione di confermare completamente le risorse del 2018 e offrendo più certezza alle prospettive future dell'azienda, facciamo il massimo in nostro potere, ora ci aspettiamo un sensibile miglioramento del servizio, per i cittadini e per i turisti. Con la partecipazione al bando del Mit - ha ricordato il primo cittadino - puntiamo molto sull'arrivo di nuovi mezzi, ritornando anche a essere leader nell'utilizzo dei filobus. Questo accordo è frutto della volontà politica dei Comuni, della Provincia e dell'azienda. Le preoccupazioni e le azioni di protesta dei sindacati si sono dimostrate premature".



"C'è sempre stata la massima franchezza, sia con Atc che nel dialogo col sindacato - ha aggiunto il consigliere provinciale con delega al Tpl, Andrea De Ranieri -. Ci sono state riunioni tese, con forti preoccupazioni manifestate per il mantenimento dei livelli occupazionali e abbiamo sempre garantito che non sarebbero stati a rischio. Abbiamo cercato risorse per trovare questa soluzione, pur essendo pendente il ricorso al Tar. Oggi si chiude questa fase complicata: ci sono le condizioni per mettere in campo investimenti e per fornire un servizio migliore".



La palla passa dunque ora ad Atc, che sarà chiamata a mettere a frutto la chance che Provincia e Comuni hanno scelto di dare con la sostanziale proroga del servizio. "Al di là di parametri oggettivamente negativi abbiamo sempre pensato che fosse possibile il rilancio della società. Il turismo in crescita richiede risposte nuove - ha dichiarato l'ad Masinelli - e per questo l'azienda deve cambiare. Il sindaco, manifestando la sua fiducia nei confronti della società ha fatto investimento: con un contratto più lungo l'azienda ha più valore. Stiamo razionalizzando tutto quello che è possibile per diventare un progetto vincente, anche per poter affiancare risorse interne a quelle che speriamo possano arrivare dal ministero".

"Abbiamo siglato un accordo strategico, che chiude quei contrasti che serenamente sapevamo che avremo superato con un passo indietro da parte di tutti. Oggi abbiamo linee guida precise e possiamo chiudere serenamente il bilancio 2018. Inoltre - ha concluso Bianchi - abbiamo certezze per il 2019 e prospettive per il futuro. Dobbiamo però efficientare l'azienda, e questo è un compito importante, che svolgeremo con il coinvolgimento del sindacato, come ci è stato richiesto".

Un rapporto, quello con le organizzazioni sindacali, che sarà scandito da incontri periodici.