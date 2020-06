Tpl, passi avanti per l'affidamento "in house"

La Spezia - Si è tenuto questo venerdì, su richiesta delle organizzazioni sindacali, l’incontro tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl, Faisa-Cisal e la Provincia della Spezia, presente il presidente Pierluigi Peracchini, dedicato al trasporto pubblico locale (tpl). Peracchini ha ribadito la volontà di procedere speditamente verso l’affidamento “in huose” del servizio tpl. Per la fine del mese di giugno è previsto lo step che determinerà la nascita dell’Agenzia della Mobilità, struttura che gestirà il contratto di servizio affidato ad Atc Esercizio. Ciò permetterà di ottenere i fondi derivanti dal recupero dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), risorse significative che apporteranno liquidità in azienda ancor più importanti in momenti di grande difficoltà economica come quelli che stiamo attraversando. Peracchini, ha poi affermato che a Gennaio 2021 sarà completato il percorso con l’affidamento del servizio “in huose”, nonostante le gravose perdite sul bilancio aziendale di Atc Esercizio dovute ai mancati introiti derivanti dal calo delle vendite dei titoli di viaggio a causa dell’emergenza coronavirus Covid-19.



Il traguardo sarà però facilitato dall'arrivo di importanti risorse ministeriali come quelle del piano Mit-1, per lo sviluppo della rete elettrica e il rinnovo del parco mezzi. Per tutti i dipendenti del Tpl il contratto di servizio conferito ad Atc Esercizio Spa per 10 anni con la possibilità di una proroga per altri 5 significa la stabilizzazione sia di livelli occupazionali sia di livelli salariali oltre alla consapevolezza che Atc, realtà storica, continuerà a esistere nostra Provincia. Di certo l’emergenza Covid-19 ha penalizzato fortemente il settore trasporti in tutto il Paese ma presto altre sfide attendono il settore tra cui la riapertura delle scuole, in settembre, con una nuova programmazione del servizio in base alle limitazioni previste dai nuovi Dpcm nella speranza che il contagio sia in progressiva diminuzione favorendo il ritorno alla normalità. "Abbiamo inoltre chiesto provvedimenti - spiegano le sigle sindacali -, anche di concerto con la stessa Atc riguardo poi le problematiche relative ai lavoratori dei cantieri che utilizzano in massa i mezzi. Adesso il confronto si sposta in azienda: all'ordine del giorno la trattativa per un accordo sindacale che governi i mesi di luglio e agosto. Non solo: sul tavolo anche il recupero delle risorse attraverso una riorganizzazione della lotta all'evasione con investimento di fondi nel servizio e nel personale che in questo delicatissimo periodo ha dimostrato sempre massima dedizione al servizio".



(foto di repertorio)