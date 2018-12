Tpl, incontro positivo tra sindaco e sigle. Ma lo sciopero resta

Peracchini promette che nel 2019 il taglio sarà minimo, senza ripercussioni per i lavoratori. Nei prossimi giorni nuova riunione alla quale parteciperanno anche Provincia e Atc esercizio.

La Spezia - Un lungo faccia con qualche rassicurazione e alcuni spiragli che potrebbero portare all'apertura di un dialogo nel corso delle prossime settimane. Le garanzie richieste dai sindacati del trasporto pubblico locale, però, non ci sono ancora e pertanto lo sciopero proclamato per giovedì 10 gennaio per i lavoratori di Atc esercizio rimane come l'epilogo più probabile della vertenza nata in seguito all'annuncio del Comune della Spezia di voler ridurre le risorse a favore del Tpl, ritenendo di pagare da anni per servizi che vanno a esclusivo vantaggio degli abitanti di altri comuni. Di 3,2 milioni di euro annualmente messi sul piatto, secondo le stime di Palazzo Civico ben 1,3 milioni finirebbero per pagare corse e servizi che con la popolazione del capoluogo hanno poco o nulla da spartire.



Pierluigi Peracchini ha confermato l'indirizzo dell'amministrazione, ma ha anche detto ai rappresentanti sindacali che per il 2019 la riduzione sarà limitata a circa 200mila euro e dunque le ripercussioni sul servizio dovrebbero essere minime.

Il problema si porrà nuovamente nel prossimo futuro e se gli altri Comuni non aumenteranno il gettito a favore del Tpl la situazione rischierà di farsi realmente complicata, come si evince dallo studio effettuato da Atc nel quale si prevederebbe una riduzione del chilometraggio superiore ai 700mila chilometri annui, fatto che si tradurrebbe in una trentina di possibili esuberi.

Pur senza certezze rispetto a questa possibile deriva Fabio Quaretti e Alessandro Negro (Filt Cgil), Marco Moretti e Fausto Bruni (Fit Cisl), Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli (Uiltrasporti), Luca Simoni (Cobas) e Paolo Oliva e Paolo Carrodano (Ugl) hanno comunque apprezzato l'apertura del sindaco nei confronti delle parti sociali alle quali ha proposto un nuovo incontro chiarificatore, alla presenza di Provincia e Atc esercizio. Un confronto a quattro che renderà più difficile la permanenza di quesiti irrisolti, questioni che per essere affrontate nel merito richiedono quasi sempre la presenza di un soggetto che non è seduto al tavolo.



Oltre a una maggiore trasparenza sugli aspetti che riguardano il Trasporto pubblico locale, i sindacati hanno chiesto il mantenimento dei livelli occupazionali e del chilometraggio e che non ci sia l'aumento del costo del biglietto paventato nell'ultimo incontro tra Comuni e Provincia per far fronte all'annunciato taglio spezzino. Le sigle ritengono anzi che debbano essere messe in campo politiche per convincere il maggior numero di persone all'utilizzo dei mezzi pubblici, anche per assecondare la vocazione turistica del territorio e migliorare il servizio, prevedendo di ampliarlo.

Un passo in avanti che, sempre secondo le organizzazioni sindacali, potrà essere fatto solamente con la proroga del servizio per altri quattro anni e l'affidamento in house per altri dieci, consentendo all'azienda di affrontare investimenti e gestione con un orizzonte temporale di medio termine.



Nei prossimi giorni sarà definita la data dell'incontro tra sindacati, Comune della Spezia, Atc esercizio e Provincia. In base all'esito della riunione, da mettere nero su bianco, potrebbe profilarsi l'ipotesi della rinuncia allo sciopero del 10 gennaio. Un'eventualità che al momento appare difficilmente percorribile.