Tpl, Sindacati: "Respingiamo accuse del presidente della Provincia"

La Spezia - "Prendiamo atto delle parole del Presidente della Provincia che nella Sua nota offre rassicurazioni circa il percorso dell'affidamento In-House del TPL ad Atc Esercizio S.p.a, respingiamo pero' con forza le accuse di sciacallaggio e infantilismo poiche’ nella riunione tenutasi, ove peraltro non era presente, i fatti son stati esposti ben diversamente". Così in una note le Segreterie Provinciali di Filt-Cgil Fit-Cisl Cobas, che in merito aggiungono: "Al netto di tutto cio' rimane il fatto che si accumulano, speriamo, altri 6 mesi di ritardo nell'affidamento rispetto alla data stabilita del 31 dicembre. Il Presidente non puo' sottovalutare l'impatto emotivo che cio' comporta tra i lavoratori gia' provati da tagli alle risorse, cassa integrazione e covid. Ci auguriamo, stante l'ulteriore dilazione, che questo tempo venga utilizzato per definire al meglio lo stanziamento delle risorse future comprese quelle derivanti dal recupero dell'Iva tramite l'Agenzia della Mobilita".