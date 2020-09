Tpl, Atc aggiunge mezzo milione di chilometri

La Spezia - Si è svolta oggi, in previsione dell’avvio dell’anno scolastico del 14 settembre, una riunione operativa per fare il punto sull'implementazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per consentire la mobilità degli studenti, tenuto conto delle nuove linee guida che consentono il carico fino all’80% della capacità dei mezzi. Questi (menzionando solo quanto di interesse spezzino) i dettagli forniti dalle diverse aziende del trasporto su gomma e su ferro che gestiscono i servizi in ogni ambito territoriale dopo i necessari confronti con Regione, Province, Direzione scolastica regionale, ANCI.



Trenitalia ha comunicato che il servizio ferroviario verrà ripristinato, come da programmazione prevista dal Contratto di servizio vigente con Regione Liguria, dal prossimo 13 settembre. Pertanto con l’avvio delle attività scolastiche sarà ripristinata al 100 % l’offerta ordinaria ante emergenza Covid. Al fine di incrementare i posti offerti sono previsti aumenti delle capacità sui treni circolanti; in caso di necessità sono previsti rinforzi con bus. Infine è previsto il monitoraggio quotidiano delle frequentazioni e dell’indice di affollamento per calibrare l’offerta alla domanda.



ATC ha previsto il potenziamento delle seguenti linee:



Linee urbane: 1-3-5-12-13-14-21 con il raddoppio delle frequenze nelle ore di punta



Linee 15-16-17-18-19-22 con il raddoppio delle frequenze nelle ore di punta.



Linee o tratte extraurbane: Aulla - La Spezia, Ceparana- La Spezia, Albiano -Ceparana- Sarzana, Borghetto - La Spezia, Lerici-Muggiano-La Spezia, Fornola-Termo -La Spezia, Casano – Sarzana, Sarzana - La Spezia via autostrada, Marinella –Sarzana, Carrara-Sarzana, Bocca di Magra - La Spezia, Le Grazie - La Spezia, Riccò -La Spezia, Val Graveglia -La Spezia.

Sono previste 88 corse aggiuntive con un incremento di circa 500mila km annui.