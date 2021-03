Toti: "Un hub per le vaccinazioni al cruise terminal della Spezia"

La Spezia - In attesa che si sblocchi la questione legata all'utilizzo del vaccino Astrazeneca, la Regione prosegue la pianificazione delle operazioni che porteranno la campagna vaccinale a pieno regime nelle prossime settimane. “Abbiamo perfezionato l'accordo – ha spiegato in serata il presidente Toti nel consueto aggiornamento sulla diffusione del Covid in Liguria – che ci permetterà di essere fra i primi in Italia ad avere punti vaccinali nelle farmacie. A breve definiremo i circa 50 punti per la partenza che sarà la mattina del 29 marzo per arrivare a 2.500-3.000 vaccini a settimana che saranno prenotabili presso Cup, sportelli Asl e sito dedicato”.

“Oggi – ha poi sottolineato – c'è stato un proficuo incontro con il mondo della sanità privata per perfezionare l'accordo che porterà all'apertrua di due grandi hub per le vaccinazioni a Genova, presso la Fiera del Mare, e alla Spezia presso il palacrociere (cruise terminal). Con queste due operazioni riteniamo di aver espresso tutto il potenziale di vaccinazione della nostra Regione che, Astrazeneca permettendo, sarà a pieno regime nel mese di aprile”.

In merito ai dati odierni Toti ha parlato di “una curva che si conferma piatta per quanto riguarda gli accessi agli ospedali e l'incidenza del virus che è lievemente in calo anche alla della migliorata situazione del Ponente, al contrario di quanto avviene nel resto dell'Italia. La Liguria si dimostra per il momento immune alla terza ondata”. Intanto l'utilizzo dei vaccini è salito al 71% con la somministrazione odierna di 4.962 dosi Pfizer.



(immagine di archivio)