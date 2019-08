Toti: "La Spezia città consapevole ed effervescente per questo Palio"

La Spezia - "La città ha dimostrato una straordinaria vitalità". E' il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in Passeggiata Morin che ha aggiunto: "Mosta come sempre una capacità di saper rinnovare in positivo le tradizoni. Nonostante i problemi che rimangono esprime grande effervescenza. La Spezia si mostra una città consapevole del suo ruolo. C'è grande entusiasmo e si espirme come un luogo che vuole crescere".



"Ora tocca al nostro Golfo e abbiamo grande possibilità - ha commentato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini durante la pausa in attesa della gara senior -. Abbiamo avuto tre grandi giorni. La passeggiata Morin sta vivendo una grande giornata e speriamo che continui così".