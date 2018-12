Toti: "Il 2019 sarà un anno di sviluppo per lo Spezzino"

Il presidente della Regione traccia il bilancio di quello che è stato fatto dalla Regione nella provincia della Spezia e promette massimo impegno per l'anno venturo.

La Spezia - "Cantieri aperti come quelli della Ripa, di Borghetto e di Rocchetta, che aspettavamo da anni. Progetti per il rilancio del territorio, come quello dell’isola Palmaria, a gennaio nella sua fase esecutiva e il recupero di un gioiello come la “Via dell’Amore” alle Cinque Terre. La nuova Stazione Marittima nel porto di Spezia, con Costa, Msc e Royal Caribbean che lavorano insieme. Il recupero di piazza del Mercato, piazza Chiodo e i giardini sempre di Spezia. L’adeguamento sismico delle scuole di Sarzana e il piano sicurezza varato dalla Regione. Il nuovo piano spiagge di Marinella a cui lavoriamo con il Comune e la valorizzazione dell’ex colonia Olivetti, a cui cambieremo destinazione d’uso. La ripartenza del cantiere della variante Aurelia". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti elenca sul suo profilo Facebook il bilancio di quanto fatto nel corso del 2018 dall'amministrazione regionale per il territorio spezzino.



"Infine il nuovo ospedale di Spezia: un appalto nato male nella passata amministrazione che stiamo cercando di portare a termine tra mille difficoltà. Ma - prosegue Toti - con la tenacia e la determinazione dimostrata in questi duri mesi di emergenza da tutti i liguri sono sicuro che sistemeremo anche quello".



"Buon anno amici. Per il levante ligure il 2019 sarà un anno di sviluppo e soddisfazione. Così cresce un territorio e così deve crescere l’Italia: cantieri che funzionano, meno burocrazia, collaborazione con imprese, fiducia nel futuro!", conclude Toti.