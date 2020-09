Toti: "A Spezia circolazione virus ancora sostenuta"

La Spezia - “Su Spezia la circolazione del virus è ancora molto sostenuta, 91 dei casi odierni, su 141 totali, sono stati rilevati in Asl5. Questo è segno che prosegue il cluster che ci ha portato ad adottare alcune misure di contenimento e volte al distanziamento sociale per la città”. Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, nella consueta conferenza stampa di fine pomeriggio. “Ben oltre la metà della pressione ospedaliera regionale relativa ai pazienti Covid-19 positivi riguarda La Spezia, che ha 79 ricoverati, ma i 4 ricoverati in meno dimostrano l'appropriatezza delle cure e il ruolo delle strutture di supporto agli ospedali, aperte per alleggerirne la pressione”, ha proseguito. Il gov ha poi aggiunto che non si sono registrati particolari disagi né a livello di Tpl né di scuolabus.



All'assessore Sonia Viale il compito di illustrare la freschissima delibera di giunta con cui “specifichiamo che la vaccinazione anti influenzale sarà gratuita non solo per gli over 60 ma anche per la fascia di età pediatrica (6 mesi-6 anni), cosa non pacifica nelle raccomandazioni ministeriali. A questo fine troveremo ulteriori risorse”. La campagna anti influenzale, quest'anno ancora più importante per non confondere le mele con le pere, partirà il 5 ottobre. Mentre dalla prossima settimana inizierà il battage per spingere la vaccinazione.