Tossicodipendenza e disabilità, 34 posti per il servizio civile

La Spezia - Il consorzio delle cooperative sociali “Cometa” di don Franco Martini ha pubblicato due bandi per il servizio civile con scadenza 8 febbraio. I posti disponibili presso le cooperative del consorzio sono trentaquattro, articolati su due progetti: il progetto “Dipende anche da te”, con ventidue posti nelle comunità terapeutiche, e il progetto “Valorizziamo le diverse abilità”, con dodici posti nelle strutture per persone disabili. Il servizio civile, come è noto, è rivolto ai giovani e alle giovani tra i 18 e i 28 anni con varie finalità: costruire competenze professionali, collaborare a progetti di sviluppo locale, condividere esperienze, diventare cittadini attivi, conoscere il territorio. Nei pubblici concorsi, il periodo di servizio civile viene equiparato al servizio prestato presso enti pubblici e le attività prestate possono costituire crediti formativi riconosciuti dalle Università. I requisiti: sono quelli già detti dell’età e il possesso della cittadinanza italiana, con titolo di studio di almeno la licenza media. Il servizio di cui ai bandi in questione dura dodici mesi, non è ripetibile ed è retribuito con 439.50 euro al mese. L’impegno orario può variare a seconda dei progetti, con un minimo di dodici ore settimanali e un monte ore annuo non inferiore alle 1400 ore complessive. Durante la durata del servizio, il volontario usufruisce di giorni di permesso e giorni di malattia rimborsati. Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Nella sezione “Selezione volontari SC” ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Per ricevere informazioni, telefonare ai numeri 0187.25571 oppure 331.6396974, oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 alla sede di via Cadorna 24, terzo piano, alla Spezia.