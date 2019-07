Toscana Pride, un pullman in partenza dalla Spezia per la sfilata

La Spezia - Sabato 6 luglio a Pisa si terrà il Toscana Pride per festeggiare l'anniversario del primo pride italiano avvenuto proprio nella città toscana quarant'anni fa, sia "per dare un forte segnale di impegno e continuità in questa nostra battaglia intersezionale dei diritti". Lo annuncia Raot, la Rete Anti Omofobia e Transfobia della Spezia. E proprio la Spezia è una delle città da cui partirà uno dei pullman per raggiungere la città della Torre, insieme ad Arezzo, Perugia e Siena.

La parata del pride muoverà da Via Benedetto Croce alle 16 e toccherà Via Toniolo, Via Ceci, Via Bovio, lungarno Galilei, poi dall'altra parte dell'Arno oltre Ponte di Mezzo, lungarno Pacinotti e l'arrivo in piazza Francesco Carrara. Decine gli enti locali che hanno dato il loro patrocinio tra cui i Comuni di Firenze, Lucca, Livorno ma non quello di Pisa a guida leghista. C'è ancora qualche posto sul pullman in partenza dalla Spezia.



prenotazioni https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfih6wcTh2PhXpcCmC6OnMQ9BQzu3C5osYQhpuS3D62gkBKxg/viewform?fbclid=IwAR0XL2hc8gPNbgS9TbKSwOJlT2Ocsc5dSRjQFyOl_9KuwqLsdPCbj-206gI