La Spezia - La Croce rossa di Follo organizza per venerdì 7 febbraio un torneo solidale di Burraco. L’appuntamento è per le 20 con l’apericena e alle 21 per il toneo. La quota di iscrizione è di 15 euro. L’evento si terrà nella struttura polivalente di Piazza Garibaldi e il torneo sarà arbitrato dall'associazione Arbitri Federali Circolo San Giorgio La Spezia. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare il progetto Follo Cardio Protetta. Per iscrizione e prenotazione: Silvana 3470121384 saranno premiate le coppie classificate dal 1° al 5° posto.