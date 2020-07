La Spezia - Tornano anche alla Spezia le “Sentinelle in piedi”. Sabato prossimo alle 11, in piazzetta del Bastione, staranno in piedi, in silenzio, leggendo libri, per richiamare l’attenzione su alcuni temi importanti. In particolare, oggi, sul progetto di legge relativo ai temi dell’omofobia e simili, che secondo il mondo cattolico potrebbe tradursi in una forte limitazione della libertà di espressione.