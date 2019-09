Tornano i pellegrinaggi mariani con la diocesi

La Spezia - L’anno pastorale 2019 – 2020 comincia a muovere i suoi primi passi in diocesi. Dopo le tradizionali celebrazioni in onore di San Venerio, il santo patrono del Golfo della Spezia, un altro appuntamento importante sarà quello di sabato prossimo. Riprende infatti, dopo la sospensione estiva, la consuetudine dei pellegrinaggi mariani del primo sabato del mese, guidati dal vescovo. Per il primo pellegrinaggio dell’anno pastorale 2019 – 2020 è stata scelta una meta legata anch’essa alle radici della diocesi. Sabato, alle 8, i fedeli con il vescovo e con i sacerdoti si ritroveranno a Borghetto Vara, nel piazzale antistante l’abbazia dell’Accola. Questa chiesa molto antica, oggi in fase di restauro, si trova nel territorio della diocesi che fu di Luni – Sarzana, ma è sempre appartenuta prima ai monaci e poi ai canonici della cattedrale della vicina Brugnato. Due diocesi, diverse, insomma, che poi si sono unite insieme. Recitando il Rosario, i pellegrini raggiungeranno, nel territorio di Brugnato, la chiesa di Nostra Signora dell’Orto, quella annessa all’antico convento che fu dei Francescani e poi, sino ad alcuni anni fa, dei padri Passionisti: anche questa una presenza importante nella storia della diocesi, in particolare per la Val di Vara ma non solo. Ricordare queste radici all’inizio di un nuovo anno pastorale appare dunque di particolare significato anche spirituale. I pellegrinaggi, come è noto, hanno infatti come primo obiettivo la preghiera per la santificazione del clero e per nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. Alle 8.30, nella chiesa dell’Orto, il vescovo celebrerà la Messa del giorno di sabato. Ricordiamo che al termine, come sempre, ci sarà un rinfresco per le persone partecipanti. Alle 6.45 di sabato un pullman raccoglierà i pellegrini che lo desiderano, partendo da Lerici con itinerario San Terenzo, piazza Europa alla Spezia, via Fiume, San Benedetto e Padivarma. Un altro pullman sarà come sempre organizzato dai fedeli delle parrocchie di Luni. L’anno pastorale proseguirà poi nel corso del mese di ottobre sino al momento della sua apertura ufficiale, prevista nella cattedrale della Spezia per domenica 13 ottobre. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti quel giorno alle 15 presiederà con tutti i sacerdoti la Messa di apertura dell’anno pastorale con il tradizionale “mandato” ai catechisti ed alle catechiste di tutte le parrocchie della diocesi.