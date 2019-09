Tornano i corsi di informatica alla Mediateca regionale di Via Firenze

La Spezia - Anche quest’anno la Mediateca Regionale Ligure (Via Firenze 37 - La Spezia) organizza Corsi di Computer strutturati su vari livelli.

E’ prevista l’attivazione di una classe anche presso la Biblioteca Beghi del Canaletto.



I corsi, ciascuno dei quali articolato su cinque lezioni con cadenza settimanale, sono tenuti da insegnanti esperti, laureati in informatica. La quota di partecipazione è di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0187 745630 il Lunedi, martedì e sabato al mattino e il mercoledì, giovedì e venerdì al pomeriggio



Una nuova importante opportunità per tentare di approcciarsi al computer o per approfondire il proprio grado di conoscenza informatica.