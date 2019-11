Torna in Tv 'Skimagazine', a cura dello spezzino Omoboni

La Spezia - Da Venerdì 8\11 alle h.21 riparte la trasmissione televisiva invernale SKIMAGAZINE programma tv dedicato alla montagna,neve e sport invernali, ideata e condota da Floriano Omoboni. SKIMAGAZINE è una pietra miliare dello sci in Tv,è una delle trasmissioni televisive piu’ longeve del panorama sportivo invernale,è giunta alla 21 edizione, prima edizione nel lontano inverno 1999\2000 la trasmissione fa parte di SPORTOUTDOOR.TV multipiattaforma internazionale tv\web dedicata al turismo e agli sport all’aria aperta.



Quest’anno SPORTOUTDOOR.TV è in onda su ben 3 tv nazionali +4 tv internazionali+100 tv locali di tutta Italia + app + smarttv+ web+ youtube+ dailymotion e social.



In Italia la programmazione inizia il venerdìsera sull’importante emittente TV SVIZZERA ITALIANA\ TELECAMPIONE visibile oltre che in Canton Ticino anche sul canale 75 dtt in tutta Italia.: altra Tv importante è SPORTITALIA, tv nazionale visibile sul canale 60 del digitale nazionale,quest’anno con il Calcio Sportitalia ha fatto il bbom di ascolti e a seguire anche i format di Sportoutdoor.tv hanno avuto un importante incremento di ascolti,dopo il passaggio su SPORTITALIA la TV SVIZZERA ITALIANA\TELECAMPIONE,è riconfermata la programmazione su ODEON, tv storica nazionale a cui siamo legati da tanti anni,il martedi sera e poi un network di 100 tv locali di tutta Italia.



Novità 2020 la programmazione e la distribuzione internazionale oltre che nella SVIZZERA ITALIANA anche in Romania, Slovenia e Croazia,poi l’applicazione Sportoutdoor.tv sulle smart tv di ultima generazione, oltre al web, sui social come youtube, Fb e dailymotion.



Argomento della prima puntata e’la presentazione della stagione invernale dalle localita’ alpine piu’ importanti,come:Campiglio,Fiemme,Fassa,Ponte di legno\Tonale,Pejo,Folgarida|Marilleva,Paganella e una intervista esclusiva alla Federica Brignone e Stefano Gross.